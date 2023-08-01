ВС РФ нанесли авиаудар по позициям ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 1 августа сообщил, что пункт управления и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены ударами бомбардировщика Су-34 на купянском направлении.

«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанес два авиационных удара по двум объектам: в районе населенного пункта Песчаное — по пункту временной дислокации 103-й отдельной бригады территориальной обороны, и в районе Стельмаховка — по пункту управления, скопления личного состава и огневых средств подразделения 68-й отдельной егерской бригады», — приводит его слова «Интерфакс».

Как отметил Зыбинский, общие потери противника составили до двух взводов. Российские артиллеристы нанесли огневое поражение по подразделениям 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое в ходе попытки перебросить резервы на передовые позиции.

Кроме того, по его словам, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское.

Накануне разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) с позывным Гроза заявил, что ВСУ пытаются использовать бронегруппы для противостояния продвижению российских войск на купянском участке фронта.

В тот же день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ходе ведения активной обороны на купянском направлении была успешно отражена атака украинских боевиков в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР.

Зыбинский 30 июля рассказал, что ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервные силы на купянском направлении. Противник потерял до отделения живой силы и бронетранспортер.

26 июля экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» поразил подразделения ВСУ на купянском направлении. Военный самолет нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка.

До этого, 22 июля, Зыбинский сообщил, что артиллерия группировки сил «Запад» уничтожила диверсионно-разведывательную группу ВСУ на купянском направлении. По его словам, по позициям украинских боевиков российская армия нанесла удар при помощи самоходной артиллерийской установки «Мста-С», буксируемой пушки «Гиацинт-Б», гаубицы Д-30 и противотанковых ракетных комплексов группировки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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