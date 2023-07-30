ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Группировка войск «Запад» ВС РФ сорвала попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить резервные силы на купянском направлении. Об этом 30 июля сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
При попытке перебросить резервы армия Украины потеряла до отделения живой силы и бронетранспортер, рассказал полковник.
«В полосе обороны 1-й танковой армии противник из состава 32-й отдельной механизированной бригады предпринял очередную попытку перебросить резервы на передовые позиции. В районе населенного пункта Новоселовское артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки.», — цитирует его РИА Новости.
В свою очередь, ударные вертолеты Ка-52, Ми-35 и штурмовики Су-25 группировки сил «Запад» нанесли девять авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений теробороны.
Ранее, 26 июля, экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» поразил подразделения ВСУ на купянском направлении. Военный самолет нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка.
23 июля Зыбинский сообщил, что артиллерия группировки сил «Запад» уничтожила диверсионно-разведывательную группу ВСУ на купянском направлении. Согласно данным начальника пресс-центра Западной группировки, по позициям украинских военных российская армия нанесла удар при помощи самоходной артиллерийской установки «Мста-С», буксируемой пушки «Гиацинт-Б», гаубицы Д-30 и противотанковых ракетных комплексов группировки.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.