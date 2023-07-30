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ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на купянском направлении

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Группировка войск «Запад» ВС РФ сорвала попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить резервные силы на купянском направлении. Об этом 30 июля сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

При попытке перебросить резервы армия Украины потеряла до отделения живой силы и бронетранспортер, рассказал полковник.

«В полосе обороны 1-й танковой армии противник из состава 32-й отдельной механизированной бригады предпринял очередную попытку перебросить резервы на передовые позиции. В районе населенного пункта Новоселовское артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки.», — цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, ударные вертолеты Ка-52, Ми-35 и штурмовики Су-25 группировки сил «Запад» нанесли девять авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений теробороны.

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Ранее, 26 июля, экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» поразил подразделения ВСУ на купянском направлении. Военный самолет нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка.

23 июля Зыбинский сообщил, что артиллерия группировки сил «Запад» уничтожила диверсионно-разведывательную группу ВСУ на купянском направлении. Согласно данным начальника пресс-центра Западной группировки, по позициям украинских военных российская армия нанесла удар при помощи самоходной артиллерийской установки «Мста-С», буксируемой пушки «Гиацинт-Б», гаубицы Д-30 и противотанковых ракетных комплексов группировки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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