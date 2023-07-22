ВС РФ уничтожили группу диверсантов ВСУ в зоне спецоперации

Артиллерия группировки сил «Запад» уничтожила диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 22 июля сообщил начальник пресс-центра Западной группировки Сергей Зыбинский.

«В полосе обороны 1-й танковой армии артиллерией группировки уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ивановка», — цитирует его ТАСС.

Согласно данным начальника пресс-центра Западной группировки, по позициям украинских военных и по подразделениям бригады территориальной обороны российская армия нанесла удар при помощи самоходной артиллерийской установки «Мста-С», буксируемой пушки «Гиацинт-Б», гаубицы Д-30 и противотанковых ракетных комплексов группировки нанесли.

«Общие потери противника составили до взвода живой силы и один пикап», — добавил Зыбинский.

Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчета самоходных установок (САУ) «Мста-С», которые поражают объекты ВСУ на купянском направлении.

Накануне Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли артиллерийские удары по позициям украинской армии на купянском направлении. Кроме того, бойцы группировки сорвали попытку подразделений 32-й отдельной механизированной бригады провести ротацию на передовой недалеко от Новоселовского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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