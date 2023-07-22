Артиллеристы ЗВО рассказали о своей работе в зоне спецоперации

Артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению боевиков на купянском направлении в зоне проведения спецоперации (СВО). Минобороны опубликовало 22 июля кадры работы расчета самоходных установок (САУ) «Мста-С».

Артиллеристы поражают скопление живой силы, вооружение и военную технику, огневые средства, разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления украинских боевиков. Огонь ведут военнослужащие с открытых и закрытых огневых позиций, используя фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям противника.

«Дальность цели от 8 до 24 км — пехота, бронетехника, контрбатарейная борьба. В мои обязанности входит принимать координаты цели — угломер, прицел, уровень, навестись и стрельнуть. До спецоперации был профессиональным автомехаником, навыки полностью пригодились», — рассказал наводчик САУ с позывным Гончар.

Командир орудия с позывным Джери отметил, что до СВО был директором офиса банка. Когда пришла повестка, решил отдать долг Родине. Затем, уже в зоне спецоперации, сформировался полк, батарея.

«Сдружились с ребятами, с полуслова понимаем друг друга, у нас есть одна цель, которую мы должны выполнить», — сказал боец.

Ранее, 20 июля, стало известно, что артиллерия Воздушно-десантных войск уничтожила две боевые машины пехоты в ходе отражения наступления ВСУ на артемовском направлении. Украинские боевики пытались довезти личный состав к передовой линии фронта. Мощным ударом две украинских БМП, которые уже успели к тому моменту высадить пехоту, были уничтожены, передает оборонное ведомство.

11 июля в Минобороны сообщили, что артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили артиллерийскую установку М-777 иностранного производства на краснолиманском направлении с помощью самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» в ходе контрбатарейной борьбы. За уничтожение техники националистов расчеты представлены к государственным и ведомственным наградам.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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