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Артиллеристы САУ «Мста-С» уничтожили иностранную артустановку М-777 ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили артиллерийскую установку М-777 иностранного производства на краснолиманском направлении с помощью самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» в ходе контрбатарейной борьбы. Как это было, 11 июля показало Минобороны РФ.

«Приходит цель, мы отрабатываем. Один пристрелочный, далее переходим на поражение. Ждем результат по цели и сразу меняем позицию. Содействуем с артиллерией и разведкой. Цель может поступить в любое время», — рассказал старший офицер на батарее с позывным Кислород.

По его словам, задачи от командования приходят разные — на поражение огневых сил и средств противника, бронированной техники, артиллерийских установок, в том числе иностранного образца М-777, различные бронетранспортеры, танки, «Леопарды».

«Самоходная гаубица 2С19 выполняет различные задачи. Высокоточными боеприпасами до 50 км работает, и обычными — 27 км. Работаем по разным целям: живая сила противника, бронетехника, укрепрайоны. Приходилось и по иностранным образцам работать. М-777 успешно уничтожили», — похвастался командир орудия с позывным Охотник.

В ходе боевой работы артиллеристы во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов и станций артиллерийской разведки выполнили поражение буксируемой гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить орудие противника минимальным количеством выстрелов на дальности более 18 км.

За уничтожение техники националистов расчеты представлены к государственным и ведомственным наградам, а также поощрены дополнительным денежным вознаграждением, уточнили в Минобороны.

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6 июля командир артиллерийского подразделения 200-й бригады ВС РФ рассказал, что служащие группировки «Юг» ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства в районе Соледара.

Днем ранее, 5 июля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что в течение суток ВСУ потеряли три танка, боевую машину пехоты (БМП), пять авто, три пикапа, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б».

Тогда же стало известно, что на артемовском направлении спецоперации было ликвидировано большое количество техники западного производства и нанесен серьезный ущерб личного состава противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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