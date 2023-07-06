Группировка «Юг» ликвидировала польскую гаубицу Krab под Соледаром

Служащие группировки «Юг» ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства в районе Соледара. Об этом 6 июля сообщил «РИА Новости» командир артиллерийского подразделения 200-й бригады ВС РФ.

«Обнаружили САУ Krab калибром 155 мм. Чтобы не спугнуть его днем, потому что днем они (украинские боевики. — ​Ред.) уезжают, решили поразить его ночью», — рассказал он.

По словам собеседника агентства, в темное время суток было проще вычислить цель в посадках с помощью тепловизионного оборудования. После попадания снаряда и разрыва боекомплекта вражеская гаубица загорелась.

Ранее в этот день начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев заявил, что российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три миномета и пять гаубиц Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также поразили склад боеприпасов противника.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что в течение суток ВСУ потеряли три танка, боевую машину пехоты (БМП), пять авто, три пикапа, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б».

Тогда же стало известно, что на артемовском направлении спецоперации было ликвидировано большое количество техники западного производства и нанесен серьезный ущерб личного состава противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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