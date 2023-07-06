Артиллерия группировки «Юг» поразила пять гаубиц и три миномета ВСУ
Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев 6 июля сообщил, что артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три миномета и пять гаубиц Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка М777 и два миномета на огневых позициях ВСУ в районе населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Светлогорск. Также уничтожены САУ Panzerhaubitze 2000 в районе Дружковки, гаубица Д-30 вблизи населенного пункта Федоровка Вторая, боевая машина пехоты противника в районе Невельского», — приводит его слова «РИА Новости».
Также Астафьев сообщил, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» ликвидировал склад боеприпасов ВСУ в районе Дружковки.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь доложил об уничтожении российскими силами складов с боеприпасами и военно-техническим имуществом украинских войск у Дружковки и Максимовки в Донецкой Народной Республике (ДНР). За сутки ВС РФ поразили 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 109 районах.
В тот же день Минобороны сообщило, что на южнодонецком направлении экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 уничтожил бронетранспортер ВСУ с десантом.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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