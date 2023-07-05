Склады боеприпасов ВСУ уничтожены у Дружковки и Максимовки в ДНР

Склады боеприпасов и военно-технического имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены у Дружковки и Максимовки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 5 июля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Дружовка и Максимовка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ. Также, в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики нанесено поражение командному пункту 115-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он.

В оборонном ведомстве также рассказали, что российские силы за сутки поразили 79 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 109 районах.

Кроме того, на херсонском направлении за сутки ликвидировано до 60 боевиков ВСУ, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 американского производства, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель» и пункт управления беспилотниками.

Ранее, 4 июля, Конашенков сообщил, что российская армия отразила 10 атак ВСУ на донецком направлении. Потери украинских войск составили до 290 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка (САУ) «Акация», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Также представитель Минобороны добавил, что на южнодонецком направлении огнем артиллерии группировки войск «Восток» в течение суток были отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Урожайное ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».