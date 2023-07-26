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Экипаж Су-34 поразил подразделения ВСУ на купянском направлении

Минобороны: Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на купянском направлении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес два авиаудара по 14-й мехбригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в среду, 26 июля, сообщил начальник пресс-центра Западной группировки войск Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка», — сказал он.

Кроме того, Зыбинский добавил, что на купянском направлении российские танки и гаубицы нанесли удары по позициям подразделений 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Стельмаховки.

Также, по словам начальника пресс-центра, российская артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку (САУ) «Цезарь» в районе Песчаного, минометный расчет в районе Кисловки, а возле Крахмального — пункт боепитания, добавляет «Газета.Ru».

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Ранее, 23 июля, Зыбинский сообщил, что артиллерия группировки сил «Запад» уничтожила диверсионно-разведывательную группу ВСУ на купянском направлении. Согласно данным начальника пресс-центра Западной группировки, по позициям украинских военных российская армия нанесла удар при помощи самоходной артиллерийской установки «Мста-С», буксируемой пушки «Гиацинт-Б», гаубицы Д-30 и противотанковых ракетных комплексов группировки.

До этого, 22 июля, начальник пресс-центра Западной группировки рассказал, что российские летчики поразили место скопления боевиков и техники ВСУ на купянском направлении. Экипаж Су-34 нанес авиаудар по пункту временной дислокации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе Петропавловки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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