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Пилоты ВС РФ уничтожили пункт размещения ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости
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Российские летчики поразили место скопления боевиков и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 22 июля рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанес авиационный удар по пункту временной дислокации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Петропавловка», — заявил он.

Сменили обстановку: российская армия продвинулась на купянском направлении
Также Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар возмездия за теракт на Крымском мосту

Ранее в этот день Министерство обороны показало боевую работу артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО). Так, расчеты самоходных установок (САУ) «Мста-С» противостоят живой силе противника, ликвидируют вооружение, технику, огневые средства, разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления националистов.

Накануне Зыбинский сообщил, что ВС РФ атаковали позиции украинской армии на купянском участке фронта, а также сорвали ротацию подразделений 32-й отдельной механизированной бригады провести на переднем крае под Новоселовским.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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