Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются использовать бронегруппы для противостояния продвижению российских войск на купянском участке фронта. Об этом 31 июля сообщил разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) с позывным Гроза.

«Противник ведет себя активно, огрызается. Активизировались бронегруппы, выкатываются танки, пытаются прорваться, но опять же всё безуспешно. Ожидается наступление с их стороны, но мы готовы к любому раскладу», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил военнослужащий, на данном участке украинские боевики также активно ведут воздушную разведку.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ходе ведения активной обороны на купянском направлении была успешно отражена атака украинских боевиков в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский рассказал, что ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервные силы на купянском направлении. Противник потерял до отделения живой силы и бронетранспортер.

26 июля экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» поразил подразделения ВСУ на купянском направлении. Военный самолет нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка.

До этого, 23 июля, Зыбинский сообщил, что артиллерия группировки сил «Запад» уничтожила диверсионно-разведывательную группу ВСУ на купянском направлении. По его словам, по позициям украинских боевиков российская армия нанесла удар при помощи самоходной артиллерийской установки «Мста-С», буксируемой пушки «Гиацинт-Б», гаубицы Д-30 и противотанковых ракетных комплексов группировки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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