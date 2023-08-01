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Экипаж вертолетов Ка-52 уничтожил объекты ВСУ в Запорожье

Военкор «Известий» увидел работу вертолетов «Аллигатор» в Запорожье
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипажи вертолетов Ка-52 работают по всей линии фронта на запорожском направлении. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков увидел, как российские летчики наносят удары по объектам украинских боевиков, уничтожая в том числе бронемашины.

Вся ударная мощь «Аллигаторов» сосредоточена в районе Времевского выступа, где боевые вертолеты помогают российской пехоте сдерживать контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны Большой Новоселки и Золотой Нивы.

Вертолет начинают снаряжать к вылету на боевое задание еще до рассвета. Проводится контрольная проверка бортовых систем и вооружения, производится запуск двигателей. С первым восходом солнца — очередной вылет. Лопасти на максимальных оборотах нарезают воздух, и ударная авиагруппа Восточного военного округа (ВВО) скрывается за горизонтом.

Через 5 км находятся сверхпрочные укрытия на земле с украинской военной техникой и личным составом ВСУ. Российские бойцы наносят удар неуправляемыми ракетами (НАР) и поражают цели. Кроме того, противотанковыми управляемыми ракетами «Вихрь» уничтожили бронетехнику ВСУ.

Вслед за парой «Аллигаторов» садятся и штурмовые транспортники. Ка-52 всегда в зоне прямой видимости летчиков Ми-8, которые во время всего полета сохраняют с боевым вертолетом визуальный контакт.

«Наша задача — прикрытие ударных вертолетов независимо от погоды. В любое время суток. Группа спасения, медики, стрелки помогают экипажу», — сказал штурман Ми-8 с позывным Сокол.

В день только у одного экипажа бывает по шесть вылетов. Авиаинженеры, которые готовят вертолеты к боевым вылетам, порой не спят сутками.

«Работать нужно максимально быстро. В любой момент может прийти боевая запаса. Бывает, посменно. Бывает, день и ночь», — отметил инженер группы авиационного вооружения с позывным Авиатор.

Очередной ударно-разведывательный вертолет возвращается с боевого вылета. У летчиков есть максимум полчаса, потом снова в небо.

«Все попытки контрнаступления остановлены»
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Ранее, 31 июля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская армия нанесла удар по цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ВСУ в Харьковской области. Представитель министерства добавил, что в районе поселка Дачный в Донецкой Народной Республике (ДНР) ликвидировали склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

29 июля сообщалось, что вертолет Ка-52 «Аллигатор» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожил опорный пункт ВСУ. Вертолет выпустил ракету, которая летит по закрученной траектории — такой способ доставки боеприпаса увеличивает точность попадания и сводит к минимуму шансы противника на защиту.

Специальная операция, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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