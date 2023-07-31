Россияне выиграли турнир по «Dota» 2

Российская киберспортивная команда «Team Spirit» выиграла турнир по «Dota» 2. Компьютерное соревнование проходило в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде, передает телеканал «Известия». В гранд-финале коллектив из России обыграл нидерландскую команду «Team Liquid» со счетом 3–1. Геймеры заработали более $5 млн призовых. «Riyadh Masters» является коммерческим турниром. Общий призовой фонд соревнований составил $15 млн.

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