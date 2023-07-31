Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля
Политика
В МИД РФ пообещали не отыгрываться на украинцах за визовый режим для россиян
Происшествия
Брянский губернатор сообщил об атаке БПЛА по зданию полиции
Армия
ВСУ в течение часа пять раз обстреляли территорию ДНР
Мир
В МИД РФ заявили об отвержении Киевом всех идей посредничества
Мир
Не менее 15 человек погибли при падении в пропасть автобуса в Перу
Армия
Источник сообщил об успешном завершении испытаний комплекса РЭБ «Сапфир» в зоне СВО
Мир
СМИ узнали о поставках Британией в РФ ключевого оборудования в обход санкций
Мир
Авиация МЧС РФ сняла угрозу распространения пожара в Турции на населенные пункты
Происшествия
В Приморье в ДТП погибла пятимесячная девочка
Происшествия
СК проверит информацию об избиении пациента сотрудниками скорой помощи
Мир
Политолог Миршаймер указал на безнадежно бедственное положение ВСУ на поле боя
Происшествия
Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом на Алтае
Сюжет:

В МИД РФ заявили об отвержении Киевом всех идей посредничества

МИД РФ: Киев зациклен на логике ультиматумов России и отвергает идеи посредничества
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев отвергает все идеи посредничества: он зациклен на логике ультиматумов России, которые пытаются упаковать в «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 31 июля заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, РФ ценит стремление друзей из стран Глобального Юга способствовать политико-дипломатическому выходу из украинского кризиса. Он отметил, что с подобными инициативами уже выступили около 20 государств и объединений, включая Китай, Бразилию и африканские страны.

«Хорошо, что наши партнеры хотят разобраться в сути нынешних проблем, понять глубинные причины, которые к ним привели. Причины событий, которые долгие годы подтачивали архитектуру европейской и глобальной безопасности», — сказал он «РИА Новости».

Полищук также отметил, что Россия разделяет их уверенность в том, что главными итогами переговорного процесса должны стать установление мира в Европе, восстановление российско-украинского сотрудничества, создание новой системы безопасности, формирование неконфронтационных отношений между Россией и НАТО.

«Однако в Киеве все идеи посредничества отвергают. Там слепо зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку «формулы мира» Зеленского», — высказался он.

Вместе с тем он заверил, что российская сторона намерена продолжать диалог о перспективах мирного урегулирования украинского кризиса с китайскими, бразильскими, африканскими и другими партнерами.

«США и НАТО отказываются от переговоров по вопросам равной безопасности для всех»
На саммите Россия – Африка лидеры обсудили причину и разрешение украинского кризиса, списание долгов и поставки зерна

На саммите Россия — Африка 29 июля президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что конфликт на Украине должен завершиться мирным путем, поскольку это выгодно обеим сторонам. Российский лидер отметил, что предложенные инициативы по мирному урегулированию ситуации подробно изучены и высоко оценены.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в тот же день на полях саммита Россия — Африка поделилась, что Москва получила около 30 мирных инициатив по урегулированию на Украине по различным каналам. Она сказала, что РФ никогда не отказывалась от переговоров, однако Украина «покинула переговоры, о которых сама же и просила».

28 июля Путин отметил, что все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но НАТО и Украина от них отказываются, включая и вопросы безопасности. Также он указал на то, что навязать необходимость переговоров Россия никому не может.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023