В МИД РФ заявили об отвержении Киевом всех идей посредничества

Киев отвергает все идеи посредничества: он зациклен на логике ультиматумов России, которые пытаются упаковать в «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 31 июля заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.



По его словам, РФ ценит стремление друзей из стран Глобального Юга способствовать политико-дипломатическому выходу из украинского кризиса. Он отметил, что с подобными инициативами уже выступили около 20 государств и объединений, включая Китай, Бразилию и африканские страны.



«Хорошо, что наши партнеры хотят разобраться в сути нынешних проблем, понять глубинные причины, которые к ним привели. Причины событий, которые долгие годы подтачивали архитектуру европейской и глобальной безопасности», — сказал он «РИА Новости».



Полищук также отметил, что Россия разделяет их уверенность в том, что главными итогами переговорного процесса должны стать установление мира в Европе, восстановление российско-украинского сотрудничества, создание новой системы безопасности, формирование неконфронтационных отношений между Россией и НАТО.



«Однако в Киеве все идеи посредничества отвергают. Там слепо зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку «формулы мира» Зеленского», — высказался он.



Вместе с тем он заверил, что российская сторона намерена продолжать диалог о перспективах мирного урегулирования украинского кризиса с китайскими, бразильскими, африканскими и другими партнерами.

На саммите Россия — Африка 29 июля президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что конфликт на Украине должен завершиться мирным путем, поскольку это выгодно обеим сторонам. Российский лидер отметил, что предложенные инициативы по мирному урегулированию ситуации подробно изучены и высоко оценены.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в тот же день на полях саммита Россия — Африка поделилась, что Москва получила около 30 мирных инициатив по урегулированию на Украине по различным каналам. Она сказала, что РФ никогда не отказывалась от переговоров, однако Украина «покинула переговоры, о которых сама же и просила».

28 июля Путин отметил, что все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но НАТО и Украина от них отказываются, включая и вопросы безопасности. Также он указал на то, что навязать необходимость переговоров Россия никому не может.