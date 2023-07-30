Момент взрыва на съезде партии в Пакистане попал на видео
Момент взрыва на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, жертвами которого стали как минимум 35 человек, попал на видео. Кадры с места ЧП, произошедшего в воскресенье, 30 июля, имеются в распоряжении «Известий».
Полиция сообщила, что причиной взрыва стал теракт.
«Генеральный инспектор полиции Хайбер-Пахтунхвы Ахтар Хаят Хан подтвердил, что первоначальное расследование показало, что это был теракт смертника», — сообщил телеканал Geo TV.
Взрыв произошел ранее в этот день около 16:00 по местному времени (14:00 мск) во время проведения съезда партии «Джамиат Улема-и-Ислам». Информацию о 35 погибших подтвердил министр информации страны Фироз Шах Джамал. Он также сообщил более чем о 200 раненых.
Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари осудил взрыв и выразил соболезнования погибшим. Он заявил, что федеральное правительство и правительство Хайбер-Пахтунхвы должны привлечь к ответственности покровителей террористов.