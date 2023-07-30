Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Новой Каховке перекрыто газоснабжение около 20 домов после обстрела ВСУ
Мир
Путин проводил африканских лидеров к Музею военно-морской славы в Кронштадте
Мир
Франция предупредила о немедленном ответе в случае атак на своих граждан в Нигере
Мир
С начала года Украина получила более $25 млрд финансовой помощи
Армия
Российский беспилотник уничтожил БМП Bradley ВСУ под Артемовском
Армия
На Тихоокеанском флоте во Владивостоке отпраздновали День ВМФ
Общество
В августе температура воздуха в Москве будет на 2,5–3 градуса выше нормы
Мир
NYT узнала об опасении в США за свои военные операции из-за китайских хакеров
Мир
Путин подвел итоги саммита Россия — Африка
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
Мир
Страны Западной Африки остановили финансовые транзакции с Нигером
Мир
Минимум 35 человек погибли при взрыве на съезде партии в Пакистане
Происшествия
Девять человек спасли при пожаре на крыше многоэтажки в Махачкале

Момент взрыва на съезде партии в Пакистане попал на видео

0
Фото: REUTERS/Rescue 1122
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Момент взрыва на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, жертвами которого стали как минимум 35 человек, попал на видео. Кадры с места ЧП, произошедшего в воскресенье, 30 июля, имеются в распоряжении «Известий».

Полиция сообщила, что причиной взрыва стал теракт.

«Генеральный инспектор полиции Хайбер-Пахтунхвы Ахтар Хаят Хан подтвердил, что первоначальное расследование показало, что это был теракт смертника», — сообщил телеканал Geo TV.

«Если с терроризмом не бороться, он рано или поздно доберется и до вас»
Советник президента Сирии Луна Аш-Шибль — о возможной федерализации страны, переговорах с курдами и произошедшем в Казахстане

Взрыв произошел ранее в этот день около 16:00 по местному времени (14:00 мск) во время проведения съезда партии «Джамиат Улема-и-Ислам». Информацию о 35 погибших подтвердил министр информации страны Фироз Шах Джамал. Он также сообщил более чем о 200 раненых.

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари осудил взрыв и выразил соболезнования погибшим. Он заявил, что федеральное правительство и правительство Хайбер-Пахтунхвы должны привлечь к ответственности покровителей террористов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023