Минимум 35 человек погибли при взрыве на съезде партии в Пакистане

В Пакистане по меньшей мере 35 человек погибли, более 200 получили ранения в результате взрыва на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в провинции Хайбер-Пахтунхва в воскресенье, 30 июля. Об этом пишет издание Dawn.

Сообщается, что взрыв произошел около 16:00 по местному времени (14:00 мск) внутри здания во время проведения съезда. О том, что стало причиной взрыва, информации пока нет.

Отмечается, что информацию о погибших подтвердил министр информации страны Фироз Шах Джамал. Он также сообщил, что больницы в Баджауре и соседних районах были приведены в состояние повышенной готовности.

«Мы пытаемся доставить пациентов в критическом состоянии в Пешавар и другие больницы с помощью вертолетов», — сказал он.

Кроме того, начальник отдела здравоохранения округа Баджаур Фейсал Камаль заявил, что более 150 раненых были доставлены в районную больницу округа, а те, кто находится в критическом состоянии, были переведены в больницу в Пешаваре.

Министр иностранных дел Билавал Бхутто-Зардари, чьи слова приводит издание, осудил взрыв и выразил соболезнования погибшим.

«Федеральное правительство и правительство Хайбер-Пахтунхвы должны привлечь к ответственности покровителей террористов», — сказал он, подчеркнув, что террористы и их планировщики должны быть уничтожены.

Ранее, 27 июля, взрыв произошел у шиитской мечети Сейида-Зейнаб в пригороде Дамаска в Сирии. По данным правоохранителей, бомба находилась в припаркованном такси. Среди пострадавших были женщины и дети. Министерство здравоохранения Сирии сообщило, что число погибших в результате теракта возросло до пяти, а число пострадавших — с 15 до 46.