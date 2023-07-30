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Трамп возмутился пожертвованиями Байдена Украине

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Фото: REUTERS/U.S. Army/2nd Lt. Gabriel Jenko
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Бывший президент США Дональд Трамп 29 июля высказал осуждение в адрес действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена из-за отправки кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи Украине. Об этом сообщили NBC News.

«Байдены получили миллионы долларов от Украины. Сейчас Украина получает миллиарды и миллиарды долларов от американских налогоплательщиков. У нас нет боеприпасов», — сообщил он на выступлении перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

Экс-президент США озвучил свою позицию на следующий день после того, как Майк Пенс, его бывший вице-президент, который теперь является соперником в выдвижении от Республиканской партии, заявил, что поддерживает отправку Украине боеприпасов.

«Джо Байден не должен подталкивать нас к Третьей мировой войне, отправляя кассетные боеприпасы на Украину — он должен пытаться положить конец и остановить ужасные смерти и разрушения», — высказался Трамп.

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Ранее, 27 июля, конгрессмен от республиканской партии США Эндрю Оглс призвал запретить оказание военной помощи Украине. Он заявил, что для возобновления поставок необходимо, чтобы Джо Байден предоставил доказательства, что Киев не передает финансирование от Вашингтона неонацистским формированиям.

В Пентагоне 25 июля сообщили, что США выделят Украине новый пакет военной помощи стоимостью $400 млн. В числе прочего, Соединенные Штаты отправят Киеву снаряды для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и NASAMS, реактивной системы залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и артиллерийские боеприпасы различного калибра.

Ранее, 14 июля, в США одобрили проект оборонного бюджета. Он включает в себя $80 млн, которые пойдут на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Киева. Вашингтон намерен направить туда еще $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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