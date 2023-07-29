Украинской саблистке Харлан отменили дисквалификацию на ЧМ по фехтованию

Международная федерация фехтования (FIE) допустила до участия в чемпионате мира в Милане Ольгу Харлан, ранее отстраненную из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после их поединка. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщила газета La Repubblica.

«Ольга Харлан сможет выступить в командном зачете на чемпионате мира в Милане, решающем для квалификации на парижскую Олимпиаду 2024 года», — говорится в материале.

По данным издания, исполнительный комитет FIE приостановил решение о дисквалификации украинской спортсменки, так как имеет право вмешиваться в положения, изданные во время чемпионата. Организация прислушалась к призыву президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, который выразил поддержку Харлан и предоставил лицензию на участие в Олимпиаде 2024 года без квалификации.

«Учитывая вашу конкретную ситуацию, Олимпийский комитет предоставит вам дополнительный слот для Олимпийских игр 2024 года в Париже, если вы не сможете пройти квалификацию в ближайшие месяцы. Мы делаем это единственное исключение также потому, что текущие процедуры ни при каких обстоятельствах не позволят вам восстановить квалификационные очки, которые вы потеряли из-за дисквалификации», — цитирует издание письмо Баха спортсменке.

Также, как сообщает газета, теперь правила фехтования будут изменены. Традиционное рукопожатие в конце поединка будет заменено «дальним салютом».

Ранее, 27 июля, Харлан не пожала руку Смирновой после поединка 1/32 финала на соревнованиях в Милане. Украинка выиграла схватку со счетом 15:7, после чего выставила саблю вперед и не подпустила россиянку к себе, покинув затем дорожку.



Позже судья принял решение о дисквалификации украинки в личном турнире. В этот же день Харлан должна была встретиться в 1/16 финала с болгаркой Йоаной Илиевой. Однако поединок не состоялся, и представительница Болгарии автоматически прошла в 1/8 финала.

28 июля Харлан заявила, что не сожалеет о своем поступке после поединка с россиянкой Анной Смирновой. Она подчеркнула, что гордится своим поступком и сделала бы его еще тысячу раз.



Согласно правилам Международной федерации фехтования, после схватки спортсмены должны обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять правила, поединок не будет считаться завершенным. В этом случае рефери может наказать виновных вплоть до дисквалификации. Теперь же правила изменены.