 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Врач опровергла невозможность развития бесплодия из-за абортов
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Харьковской областях
Происшествия
Мэр Донецка сообщил об ударе ВСУ по многоквартирному дому
Армия
Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Происшествия
Три человека пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ
Мир
Опрос указал на пессимистичную оценку американцев экономики США
Общество
Собянин анонсировал завершение благоустройства Воробьевской набережной осенью
Общество
Прокуратура взяла на контроль инцидент с броском гранаты в Jaguar у «Москва-Сити»
Мир
Вещание французских France24 и RFI заблокировали в Нигере
Мир
Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием
Мир
Захарова назвала фарсом слова Борреля о поставках зерна
Мир
Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС
Мир
Беспилотники коалиции США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
/

На птичьих парах: правительство просят отодвинуть свалки от аэропортов

Число столкновений самолетов с пернатыми в 2023 году выросло почти вдвое
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ попросили отменить или скорректировать постановление, допускающее работу свалок в 15-километровой зоне вокруг аэропортов. Обращения направили Общероссийское объединение пассажиров и Международная ассоциация аэропортов. Постановление действует с января 2023 года. Согласно ему, чтобы работать вблизи ВПП, свалки должны провести орнитологическое исследование и доказать, что эффективно отпугивают птиц. На устранение нарушений дается полгода. Общественники видят в такой схеме риски. По статистике, за полгода количество опасных столкновений самолетов с птицами выросло почти в два раза. Последний случай произошел 2 августа в Иркутске с рейсом, на котором находилось 124 пассажира. Минприроды и собственники полигонов считают действующий порядок эффективным.

Убрать нельзя оставить

Самолет авиакомпании «Сибирь», взлетая 2 августа из аэропорта Иркутска, столкнулся со стаей птиц и в результате вынужден был вернуться на стоянку. На борту было 124 пассажира, никто из них не пострадал. По данным Росавиации, которые ранее появились в открытых источниках, в январе–мае 2023 года на 82% выросло число инцидентов, когда самолеты после столкновений с птицами получали повреждения.

В том числе и по этой причине Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой отменить постановление № 78 от 24 января 2023 года: оно сократило допустимое расстояние от аэропортов до свалок и мусороперерабатывающих предприятий. Разрешенная дистанция уменьшилась с 15 до 10 км, а в ряде случаев — до 7,5 км.

самолет птицы
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

«Профессиональное сообщество и граждане выступают против этой инициативы. Она создает потенциал для возникновения авиаинцидентов и несет угрозу жизни пассажиров», — следует из текста обращения ООП.

Аналогичное обращение в адрес в правительство направила и Международная ассоциация аэропортов (МАА). «Известия» ознакомились с обоими письмами.

При этом МАА в феврале 2023 года уже обращалась в Генпрокуратуру с просьбой приостановить действие постановления, но надзорное ведомство нарушений не нашло. Более того, свалки внутри установленных границ были и ранее, функционируя абсолютно легально, рассказали «Известиям» в Минприроды и пресс-службе Российского экологического оператора.

— Дело в том, что ряд объектов по обращению с ТКО оказался на территории, которая уже после была оформлена как приаэродромная зона. Работа по формированию таких зон активно велась в 2022 году, — пояснили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Путин поручил активно рекультивировать мусорные полигоны в Подмосковье
Также президент призвал руководство региона обратить внимание на проблему обманутых дольщиков

Таким образом внутри 15-километровой зоны от аэропорта оказалось значительное количество объектов по обращению с ТКО, добавили в Минприроды. Они многие годы эксплуатируются и включены в территориальные схемы обращения с отходами.

Взамен на разрешение остаться в границах приаэродромных территорий правительство обязало собственников свалок до 1 сентября 2024 года пройти орнитологические исследования, которые бы доказали, что эти полигоны не привлекают птиц и имеют средства для их отпугивания.

— Зачастую довольно проблематично, а в отдельных случаях и невозможно найти земельный участок для создания мусорного полигона, соответствующий установленным требованиям. Закрыть полигон может быть невозможно, перенести куда-то аэропорт — тоже, — рассказал исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. — Поэтому в настоящее время и предусмотрен инструмент, который позволит эксплуатировать объект обращения с отходами при условии успешного прохождения орнитологического исследования.

свалка мусорка
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Он отметил, что с птицами «есть способы борьбы», их и применяют мусорные полигоны.

С ним не согласился зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

— У нас в стране не настолько проблемная ситуация с размещением полигонов, чтобы рисковать на таком уровне. Помимо птиц, мусорные объекты — это свалочные газы, которые приводят к их воспламенению. Известный факт, что свалки горят, — сказал он «Известиям», отметив, что было бы правильным отменить постановление.

Полгода в опасности

Все свалки, которые попадают в 15-километровую зону вокруг аэропортов, должны пройти орнитологическое исследование до 1 сентября 2024 года. Если процедура показывает, что объект недостаточно хорошо отпугивает птиц, на устранение нарушений дается полгода, следует из специального регламента Минприроды, опубликованного 17 июля. Исследования уполномочены проводить два государственных учреждения — ВНИИ Экологии и Институт проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН.

Не вешай НВОС: регионы обяжут находить объекты накопленного вреда
Опасные свалки и заброшенные хранилища отходов начнут утилизировать по-другому

В Минприроды заверили «Известия», что специалисты соответствующей квалификации в России есть. На вопрос о том, хватит ли в двух организациях сотрудников для обеспечения проведения исследований на всей территории страны, в ведомстве ответили, что «переходный период до 1 сентября 2024 года позволит привлечь всех необходимых специалистов».

самолет аэропорт турбина
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В то же время столь длительный срок для устранения выявленных нарушений вызвал опасения у представителей авиации и общественности.

— Полгода для устранения любой опасной ситуации вблизи аэропорта — чрезвычайно долго. Для примера, в московском авиаузле ежедневно выполняются сотни рейсов. Выходит, что каждый из них будет непростым, — полагает председатель ООП, член Общественной палаты РФ Илья Зотов.

С ним согласился и исполнительный директор МАА Сергей Никотин.

— С таким сроком на устранение нарушений каждый полет превратится в игру в рулетку. В случае получения отрицательного заключения исследования, объект должен быть незамедлительно закрыт. Либо нужно ограничить работу аэропорта, — сказал он в беседе с «Известиями».

«Сейчас на переработку идет лишь 7% отходов»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова — о том, почему 93% мусора оказывается на свалках, о самых «грязных» регионах, лжеутилизаторах и «зверином» омбудсмене

Такое предложение, в частности, содержится в обращении МАА к правительству. Помимо прочего, ассоциация предложила установить минимальный срок исследования в 180 дней и максимальный — в 360, чтобы наблюдение не было «формальным» и «не ограничилось выдачей заключения спустя 5–10 дней». Кроме того, к орнитологическим исследованиям МАА предложила в обязательном порядке привлекать специалистов оператора аэродрома для контроля за их прозрачностью.

Полгода — это максимальный срок для устранения выявленных на объекте ТКО нарушений, заявили в Минприроды. Длительный срок на работы по устранению замечаний установлен с учетом того, что их объем может быть разным, сказали там.

Полетное создание: столичные аэропорты тестируют дроны для отпугивания птиц
Эксперты оценили эффективность применения таких беспилотников

В частности, для устранения нарушения может понадобиться оборудование, а на его приобретение нужно время, добавили в пресс-службе Российского экологического оператора.

самолет птицы аэропорт
Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Мусорные полигоны и свалки — объекты, где очень часто гнездятся птицы, подтвердил «Известиям» председатель Союза пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков.

— Присутствие пернатых в районе аэропортов — большая проблема, они мешают взлету и посадке самолетов. Столкновение самолета с птицами — это серьезнейшее авиационное происшествие. Оно не всегда приводит к авиакатастрофе с жертвами, но может повлечь вывод двигателей из строя, разгерметизацию салона, — рассказал он «Известиям».

Специалисты напомнили, что в 2019 году из-за столкновения со стаей чаек во время взлета из подмосковного аэропорта Жуковский произошло ЧП с самолетом «Уральских авиалиний». Птицы повредили оба двигателя, и пилоты совершили вынужденную посадку в кукурузном поле. В авиаинциденте чудом никто не погиб.

Росприроднадзор тогда подтвердил наличие нелегальной свалки и мусороперегрузочной станции в районе не более 2 км от взлетно-посадочной полосы.

Справка «Известий»

В 2022 году Росавиация зафиксировала 918 случаев столкновения самолетов с птицами. В 2023 году такие инциденты также имели место.

В частности, 12 июля самолет, совершавший рейс из Новокузнецка в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Новосибирска из-за попадания птицы в фюзеляж при взлете.

27 апреля при заходе на посадку в аэропорту Нижнего Новгорода со стаей птиц столкнулся Superjet 100 авиакомпании «Россия».

20 апреля аналогичный случай произошел в аэропорту Домодедово с самолетом Airbus A321 авиакомпании «Северо-Запад».

Не застрахованы от проблем с птицами и военные самолеты. Так, в октябре 2022 года именно попадание в двигатели двух чаек стало причиной крушения военного самолета Су-34 в Ейске. Самолет упал на жилой дом, тогда погибли 14 человек.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир