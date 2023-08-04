На птичьих парах: правительство просят отодвинуть свалки от аэропортов

Правительство РФ попросили отменить или скорректировать постановление, допускающее работу свалок в 15-километровой зоне вокруг аэропортов. Обращения направили Общероссийское объединение пассажиров и Международная ассоциация аэропортов. Постановление действует с января 2023 года. Согласно ему, чтобы работать вблизи ВПП, свалки должны провести орнитологическое исследование и доказать, что эффективно отпугивают птиц. На устранение нарушений дается полгода. Общественники видят в такой схеме риски. По статистике, за полгода количество опасных столкновений самолетов с птицами выросло почти в два раза. Последний случай произошел 2 августа в Иркутске с рейсом, на котором находилось 124 пассажира. Минприроды и собственники полигонов считают действующий порядок эффективным.

Убрать нельзя оставить

Самолет авиакомпании «Сибирь», взлетая 2 августа из аэропорта Иркутска, столкнулся со стаей птиц и в результате вынужден был вернуться на стоянку. На борту было 124 пассажира, никто из них не пострадал. По данным Росавиации, которые ранее появились в открытых источниках, в январе–мае 2023 года на 82% выросло число инцидентов, когда самолеты после столкновений с птицами получали повреждения.



В том числе и по этой причине Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой отменить постановление № 78 от 24 января 2023 года: оно сократило допустимое расстояние от аэропортов до свалок и мусороперерабатывающих предприятий. Разрешенная дистанция уменьшилась с 15 до 10 км, а в ряде случаев — до 7,5 км.

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«Профессиональное сообщество и граждане выступают против этой инициативы. Она создает потенциал для возникновения авиаинцидентов и несет угрозу жизни пассажиров», — следует из текста обращения ООП.

Аналогичное обращение в адрес в правительство направила и Международная ассоциация аэропортов (МАА). «Известия» ознакомились с обоими письмами.

При этом МАА в феврале 2023 года уже обращалась в Генпрокуратуру с просьбой приостановить действие постановления, но надзорное ведомство нарушений не нашло. Более того, свалки внутри установленных границ были и ранее, функционируя абсолютно легально, рассказали «Известиям» в Минприроды и пресс-службе Российского экологического оператора.

— Дело в том, что ряд объектов по обращению с ТКО оказался на территории, которая уже после была оформлена как приаэродромная зона. Работа по формированию таких зон активно велась в 2022 году, — пояснили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Таким образом внутри 15-километровой зоны от аэропорта оказалось значительное количество объектов по обращению с ТКО , добавили в Минприроды. Они многие годы эксплуатируются и включены в территориальные схемы обращения с отходами.

Взамен на разрешение остаться в границах приаэродромных территорий правительство обязало собственников свалок до 1 сентября 2024 года пройти орнитологические исследования, которые бы доказали, что эти полигоны не привлекают птиц и имеют средства для их отпугивания.

— Зачастую довольно проблематично, а в отдельных случаях и невозможно найти земельный участок для создания мусорного полигона, соответствующий установленным требованиям. Закрыть полигон может быть невозможно, перенести куда-то аэропорт — тоже, — рассказал исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. — Поэтому в настоящее время и предусмотрен инструмент, который позволит эксплуатировать объект обращения с отходами при условии успешного прохождения орнитологического исследования.

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Он отметил, что с птицами «есть способы борьбы», их и применяют мусорные полигоны.

С ним не согласился зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

— У нас в стране не настолько проблемная ситуация с размещением полигонов, чтобы рисковать на таком уровне. Помимо птиц, мусорные объекты — это свалочные газы, которые приводят к их воспламенению. Известный факт, что свалки горят, — сказал он «Известиям», отметив, что было бы правильным отменить постановление.

Полгода в опасности

Все свалки, которые попадают в 15-километровую зону вокруг аэропортов, должны пройти орнитологическое исследование до 1 сентября 2024 года. Если процедура показывает, что объект недостаточно хорошо отпугивает птиц, на устранение нарушений дается полгода, следует из специального регламента Минприроды, опубликованного 17 июля. Исследования уполномочены проводить два государственных учреждения — ВНИИ Экологии и Институт проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН.

В Минприроды заверили «Известия», что специалисты соответствующей квалификации в России есть. На вопрос о том, хватит ли в двух организациях сотрудников для обеспечения проведения исследований на всей территории страны, в ведомстве ответили, что «переходный период до 1 сентября 2024 года позволит привлечь всех необходимых специалистов».

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В то же время столь длительный срок для устранения выявленных нарушений вызвал опасения у представителей авиации и общественности.

— Полгода для устранения любой опасной ситуации вблизи аэропорта — чрезвычайно долго. Для примера, в московском авиаузле ежедневно выполняются сотни рейсов. Выходит, что каждый из них будет непростым, — полагает председатель ООП, член Общественной палаты РФ Илья Зотов.

С ним согласился и исполнительный директор МАА Сергей Никотин.

— С таким сроком на устранение нарушений каждый полет превратится в игру в рулетку . В случае получения отрицательного заключения исследования, объект должен быть незамедлительно закрыт. Либо нужно ограничить работу аэропорта, — сказал он в беседе с «Известиями».

Такое предложение, в частности, содержится в обращении МАА к правительству. Помимо прочего, ассоциация предложила установить минимальный срок исследования в 180 дней и максимальный — в 360, чтобы наблюдение не было «формальным» и «не ограничилось выдачей заключения спустя 5–10 дней». Кроме того, к орнитологическим исследованиям МАА предложила в обязательном порядке привлекать специалистов оператора аэродрома для контроля за их прозрачностью.

Полгода — это максимальный срок для устранения выявленных на объекте ТКО нарушений, заявили в Минприроды. Длительный срок на работы по устранению замечаний установлен с учетом того, что их объем может быть разным, сказали там.

В частности, для устранения нарушения может понадобиться оборудование, а на его приобретение нужно время, добавили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Мусорные полигоны и свалки — объекты, где очень часто гнездятся птицы, подтвердил «Известиям» председатель Союза пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков.

— Присутствие пернатых в районе аэропортов — большая проблема, они мешают взлету и посадке самолетов. Столкновение самолета с птицами — это серьезнейшее авиационное происшествие. Оно не всегда приводит к авиакатастрофе с жертвами, но может повлечь вывод двигателей из строя, разгерметизацию салона, — рассказал он «Известиям».

Специалисты напомнили, что в 2019 году из-за столкновения со стаей чаек во время взлета из подмосковного аэропорта Жуковский произошло ЧП с самолетом «Уральских авиалиний». Птицы повредили оба двигателя, и пилоты совершили вынужденную посадку в кукурузном поле. В авиаинциденте чудом никто не погиб.

Росприроднадзор тогда подтвердил наличие нелегальной свалки и мусороперегрузочной станции в районе не более 2 км от взлетно-посадочной полосы.