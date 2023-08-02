В Иркутске пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц

Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что при разбеге самолета авиакомпании «Сибирь», следовавшего из Иркутска в Якутск, произошло столкновение со стаей птиц. Экипаж принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку. На борту находились 124 пассажира, никто не пострадал.

В настоящий момент проходит оценка технического состояния судна. Также Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Ранее, 12 июля, самолет, совершавший рейс из Новокузнецка в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Новосибирска из-за попадания птицы в фюзеляж при взлете.