В Новосибирске самолет экстренно сел из-за попадания птицы в фюзеляж

Самолет, совершающий рейс из Новокузнецка в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Новосибирска из-за попадания птицы в фюзеляж при взлете. Об этом в среду, 12 июля, сообщает Telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня около 9:00 (05:00 по мск. — Ред.) в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина совершило вынужденную посадку воздушное судно Аэробус А 321 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшее рейс Новокузнецк — Москва (Шереметьево), по причине попадания птицы в фюзеляж самолета при наборе высоты в аэропорту Новокузнецка (Спиченково)», — говорится в сообщении.

Самолет приземлился благополучно. На его борту находились 156 пассажиров, среди которых 13 детей. Сотрудники Новокузнецкой транспортной прокуратуры в аэропорту вылета организовали проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее, 6 июля, самолет Ан-2 совершил аварийную посадку вблизи деревни Чуваши в Кировской области. Самолет получил видимые повреждения. Пилот и пассажиры остались живы.