В Кировской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку вблизи деревни Чуваши в Кировской области. Об этом сообщает источник «Известий» 6 июля.

Известно, что на борту находились два человека, их состояние уточняется.

Самолет получил видимые повреждения. На место следуют экстренные службы.

Ранее в этот день сообщалось, что пилоты самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» трижды прерывали посадку, пытаясь приземлиться в аэропорту Ноглики в Сахалинской области. Самолет сел с четвертой попытки.