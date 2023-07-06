Пилоты Ан-24 смогли посадить самолет на Сахалине с четвертой попытки

Пилоты самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» трижды прерывали посадку, пытаясь приземлиться в аэропорту Ноглики в Сахалинской области. Об этом 6 июля сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Канал опубликовал видео одного из трех неудачных заходов на посадку самолета.

Ан-24 удалось посадить с четвертой попытки.

Борт выполнял рейс из Хабаровска в Ноглики. В аэропорту назначения были зафиксированы порывы ветра до 8 м/с, дождь, видимость 7 тыс. м, температура +11 градусов.

Ранее, 20 июня, сообщалось об аварийной посадке в Минеральных Водах самолета Sukhoi Superjet 100, летящего из Алма-Аты. По предварительной информации, причиной аварийной посадки стал отказ двигателя. На борту находился только экипаж в составе пяти человек. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.