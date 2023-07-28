В Гостомеле Киевской области снесли памятник Чкалову

Памятник летчику Валерию Чкалову демонтирован в поселке Гостомель Киевской области. Об этом 28 июля сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Монумент располагался возле автобусной остановки «Военная часть» при въезде на территорию аэропорта Гостомель.

Накануне в Полтаве на востоке Украины демонтировали памятники поэту Александру Пушкину и генералу Николаю Ватутину. Их уложили на платформу грузового автомобиля и отвезли.

Ранее, 25 июля, во Львовской области снесли два памятника солдатам Красной армии. За неделю в области убрали 23 аналогичных монумента.

До этого, 15 июля, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в регионе демонтировали монумент советскому воину-освободителю, который был установлен в городе Винники. Он добавил, что памятник перенесут в один из музеев, расположенных во Львове.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году. Власти проводят политику декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов».

В последнее время эта тенденция усилилась: только в июне 2023 года в Киеве снесли памятник советской разведчице Зое Космодемьянской, демонтировали бюст космонавта Юрия Гагарина, а на западе Украины за день, 23 июня, сносу подверглись шесть памятников советским солдатам.