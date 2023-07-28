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Саммит Россия – Африка вызвал беспокойство на Западе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Саммит Россия – Африка, проходящий с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге, вызвал беспокойство на Западе. Об этом в своем материале 28 июля рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин 27 июля обсудил с африканскими лидерами сотрудничество двух стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование. Лидеры африканских стран, в свою очередь, подчеркнули, что, несмотря на давление, они будут сотрудничать с теми, кто смотрит на них как на равных. На Западе, по словам Иванова, эти заявления восприняли довольно нервозно.

Так, журналисты германского издания Spiegel, говоря о влиянии на континенте, указали, что условия всё чаще диктуют страны Африки.

«Помимо России за влияние и сырье на континенте борются все крупные державы. Условия всё чаще диктуют сами африканцы, а Европе всё чаще ничего не удается», — написала газета.

Другое немецкое издание Deutsche Welle (признано в РФ СМИ-иноагентом) назвало причины стремления Африки к сотрудничеству с РФ.

«Причина кроется в прошлом, когда СССР встал на сторону многих африканских стран в их освободительной борьбе. По сей день ностальгические настроения формируют отношение африканцев к Москве», — подметили авторы материала.

При этом, как отметил политолог Дэниел Ковалик, США, пользуясь украинским конфликтом, пытались склонить многие африканские страны отвернуться от России, однако это у них не вышло.

«Пользуясь украинским конфликтом, США пытались заставить многие страны Африки отвернуться от России. ЮАР и другие африканские страны не пошли у них на поводу», — сказал эксперт.

«Нам нужен надежный друг. Надеюсь, Россия им станет»
О чем говорят участники саммита в Санкт-Петербурге

Ранее в этот день независимый британский журналист Майк Джонс в беседе с «Известиями» указал, что Запад намеренно игнорирует масштаб и влияние геополитических последствий саммита Россия – Африка. Он отметил, что в саммите принимают участие 49 из 54 стран Африки, несмотря на угрозы санкций со стороны стран Запада.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что он с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Африкой. По его словам, Россия продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности в Африке.

Кроме того, в ходе выступления Путин сообщил, что российско-африканский товарооборот за 2022 год составил $18 млрд. Он подчеркнул, что двум странам по силам радикально увеличить объемы. Вместе с тем российский лидер указал, что Африка в перспективе может не только накормить себя, но и стать мировым экспортером продовольствия.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

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