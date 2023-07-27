Путин заявил о перспективе Африки стать мировым экспортером продовольствия

Президент России Владимир Путин заявил, что Африка в перспективе может не только накормить себя, но и стать экспортером продовольствия, Россия будет ее в этом поддерживать. Об этом он сообщил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27 июля.

Путин сообщил, что на встрече с африканскими коллегами накануне он обсудил вопросы передачи технологий в сфере сельского хозяйства.

Президент подчеркнул, что Россия готова оказывать содействие Африке во внедрении самых передовых технологий в сельском хозяйстве.

«Россия готова делиться с африканскими странами экспертизой в области сельхозпроизводства, оказывать содействие во внедрении самых передовых технологий, заинтересована также и в развитии сотрудничества с африканскими странами в сфере энергетики», — сказал глава государства.

По его словам, за годы сотрудничества были спроектированы и построены крупные энергоузлы в Анголе, Египте, Эфиопии и других странах континента совокупной мощностью в 4,6 ГВт. Помимо этого была создана четверть всех гидроэнергетических мощностей Африки, добавил президент

«Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия. А со стороны России будет только поддержка», — резюмировал Путин.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На нем обсудят сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

В ходе своего выступления Путин также подчеркнул, что потенциал Африки очевиден: рост ВВП стран континента превышает среднемировые показатели. Глава государства отметил, что по итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг $18 млрд.