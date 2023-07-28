Биолог предупредил о последствиях птичьего гриппа для человека

Вирус птичьего гриппа в случае передачи от животного к человеку может вызвать опасные осложнения, такие как пневмония, и даже привести к летальному исходу. Об этом в интервью «Известиям» рассказал доктор биологических наук, профессор, декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета Алексей Ермаков.

«Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 2003 по 2023 год было подтверждено 868 случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа A(H5N1), из которых 457 случаев привели к летальному исходу», — рассказал он.

Профессор отметил, что среди симптомов этой болезни чаще всего отмечаются высокая температура, кашель, боль в горле, слабость и общее недомогание, иногда люди также страдают от желудочно-кишечного расстройства.

По его словам, лечение всегда подбирается индивидуально, а важнейшей мерой для предотвращения вспышки птичьего гриппа среди людей является изоляция заразившегося.

Также профессор отметил, что на данный момент вакцины от этого вируса для человека нет, ее разработки ведутся лишь спорадически.

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