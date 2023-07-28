«В 2022 году ущерб от птичьего гриппа составил около 3 млрд рублей»

Из-за вспышки птичьего гриппа в Вологодской области в 36 деревнях региона объявили карантин. Болезнь стала причиной гибели 25 тыс. птиц, еще около 500 тыс. подлежат уничтожению, чтобы предотвратить распространение заболевания. Очаг зарегистрирован на птицефабрике в Череповецком районе, сообщил региональный Роспотребнадзор. Доктор биологических наук, профессор, декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета Алексей Ермаков рассказал «Известиям», чем опасен вирус для человека, как он передается и есть ли вакцины.

«Сейчас идет глобальная вспышка двух штаммов»

— Что собой представляет птичий грипп?

— Это инфекционная болезнь, которой могут болеть любые животные. Но основной источник заражения — контакт с инфицированными птицами. Чаще всего передача происходит через их выделения, такие как слюна и кал.

Вспышки заболевания вызывают серьезные проблемы для птицеводства и могут потенциально представлять угрозу для здоровья человека. Поэтому требуется тщательный контроль и превентивные меры для предотвращения распространения инфекции. Различные штаммы вируса птичьего гриппа могут иметь разные варианты поверхностных белков. И эти белки играют важную роль в процессах захвата и освобождения вируса внутри клеток хозяина, от чего и зависит межвидовая передача вируса.

— Затронула ли эта болезнь другие страны, кроме России?

— В мире с 2020 года наблюдается пандемия птичьего гриппа. Но сейчас идет глобальная вспышка двух штаммов — H5N1 и H5N8. Крупные вспышки были замечены в Сенегале, Аргентине и Перу. В Перу до конца этого года введено чрезвычайное положение из-за массовой гибели морских животных от птичьего гриппа. Недавно там погибло около 600 тюленей.

В России ситуация с птичьим гриппом тоже серьезная. Только в прошлом году ущерб от этого вируса составил около 3 млрд рублей. Однако это не новое для нас заболевание, оно известно человечеству с конца XIX века. Тогда оно называлось «птичья чума».

— Вирус может передаваться от птицы к человеку и от человека к человеку?

— Да, птичий грипп может передаваться от птицы к человеку, однако это редкое явление. Заражение человека возможно в условиях близкого и продолжительного взаимодействия с птицами, например в птицеводческих хозяйствах или на рынках живой птицы.

В редких случаях вирус может претерпеть мутации или рекомбинацию, что делает его способным передаваться от человека к человеку. Это может привести к вспышке среди людей, особенно если вирус приобретает новые свойства, которые облегчают его распространение. Согласно данным ВОЗ, с 2003 по 2023 год было подтверждено 868 случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа A(H5N1), из которых 457 случаев привели к летальному исходу.

При этом с начала 2021 года было зарегистрировано всего шесть случаев заражения и два летальных исхода, что говорит о редкости и ограниченности этой формы заболевания. Тем не менее наблюдение за подобными случаями остается важной задачей.

Прежде всего — изоляция

— Какие симптомы птичьего гриппа проявляются у человека, как их лечат?

— У заразившегося человека могут проявиться общие для многих болезней симптомы: высокая температура, кашель, боль в горле, слабость и общее недомогание. У некоторых могут наблюдаться также симптомы желудочно-кишечного расстройства. При этом болезнь может привести к опасным осложнениям, включая пневмонию и даже летальный исход.

Изоляция заболевших людей очень важна для предотвращения распространения инфекции. Также надо строго следовать рекомендациям медиков и официальным указаниям органов здравоохранения.

А насчет лечения — это тонкие вопросы, решение принимается исключительно индивидуально.

— Как предотвратить вспышку при заражении птицы?

— В первую очередь, следует обратиться за помощью к ветеринару и немедленно изолировать зараженную птицу. Врачи проведут обследование животных и составят перечень мер по ликвидации очага инфекции. Важно также соблюдать все рекомендации и указания, выданные органами здравоохранения.

— Расскажите о возможных мутациях вируса.

— Вирус птичьего гриппа постоянно мутирует. Каждая новая вспышка пандемии обусловлена появлением какой-либо новой мутации, к которой не готовы иммунные системы его жертв. Это затрудняет вакцинопрофилактику, однако разработчики вакцин всегда стараются работать на опережение и к сезонному подъему заболеваемости готовят вакцину из нужных штаммов. Тем не менее производство вакцины — процесс долгий, а стремительно растущие темпы распространения птичьего гриппа по миру создают риски появления новой мутации вируса, которая позволит ему легко распространяться между людьми.

При этом необходимость вакцинации людей и, соответственно, состав вакцинных штаммов определяют службы здравоохранения. Разработка такой вакцины и ее клинические испытания — очень дорогое удовольствие. Поэтому, в первую очередь, биофабрики изготовляют человеческие вакцины из наиболее вероятных кандидатов будущей эпидемии. Учитывая низкую заразность для людей, разработки вакцины против птичьего гриппа ведутся лишь спорадически. Например, в США, Австралии и Венгрии зарегистрированы вакцины из штамма Н5N1, но данных об их широком использовании нет.