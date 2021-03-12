Возбудитель спокойствия: насколько опасен птичий грипп

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила возможность передачи нового штамма птичьего гриппа H5N8, которым недавно заразились несколько сотрудников астраханской птицефабрики, от человека к человеку. Когда это может случиться и есть ли вероятность новой пандемии — в материале «Известий».

Предупреждение миру

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Но мы увидели это раньше, чем наступила беда», — заявила Попова в интервью ТАСС.

По ее словам, еще есть время, чтобы подготовиться к возможному сценарию мутации гриппа, разработать тесты и вакцину.

«Не понадобится — вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы. То есть мы смогли увидеть и предупредить всё мировое сообщество о том, что угроза есть», — отметила глава Роспотребнадзора.

Возбудитель спокойствия Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Напомним, вспышка гриппа среди птиц на одной из птицефабрик в Астраханской области была зафиксирована в декабре 2020 года. Спустя два месяца заражение новым возбудителем гриппа H5N8 подтвердилось у семи сотрудников предприятия.

Как сообщила тогда пресс-служба администрации губернатора региона, у заболевших «наблюдалось легкое расстройство здоровья (першение в горле), все лечились амбулаторно» . По сведениям Поповой, все инфицированные выздоровели, а заболевание протекало у них очень легко.

Данные о заражении людей птичьим гриппом, по словам главы Роспотребнадзора, были отправлены во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Тогда же она отметила, что птичий грипп пока не может передаваться от человека к человеку.

История заболевания

Штаммы, зафиксированные учеными ранее, передавались от человека к человеку в исключительных случаях, но при этом имели крайне высокую летальность. Заболеваемость птичьим гриппом — подтипом H5N1 — у людей в значимых количествах фиксировалась в начале 2000-х. По данным ВОЗ, в период с 2003 по 2014 год им заразились 665 человек, из которых умерли 392, смертоносность штамма достигла 59%. Для сравнения, летальность среди заболевших атипичной пневмонией в 2002–2003 годах составила менее 10%, а свиным гриппом — 1,3%.

Распространение вируса нанесло и экономический ущерб. Из-за угрозы распространения вируса среди людей в разных странах пришлось убить десятки миллионов домашних птиц.

Возбудитель спокойствия Фото: TASS/EPA/SANJEEV GUPTA

На днях российские птицеводы предупредили о риске сокращения производства мяса птицы. По данным Росптицесоюза, в январе его производство снизилось на 6,4%, в феврале — на 4,6%. Среди причин — подорожание зависимых от импорта ресурсов и нарушение поставок из Европы из-за вспышек птичьего гриппа. В частности, резко подорожали инкубационные яйца, которые ввозятся в страну из европейских государств . Производство же собственных яиц требует времени и инвестиций, так что может рассматриваться только как долгосрочное решение.

Птичьи предки

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн пояснил «Известиям», что риск возникновения новой пандемии из-за возможных мутаций вируса птичьего гриппа существует, но предсказать точное время его появления невозможно. Он отметил, что целые лаборатории пристально следят за возможными мутациями вируса и любые изменения будут замечены на ранних стадиях.

Как рассказал «Известиям» заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, все вирусы гриппа, которые циркулируют у человека, имеют предков в виде птичьих или свиных вирусов гриппа. Поэтому такой перескок от птиц к людям не просто возможен, а является прогнозируемым.

— Но перескок этот (то есть появление в вирусе гриппа птиц мутаций, которые позволяют ему заражать человека) вероятностный, и ключевое слово тут, что передача вируса от птиц к человеку, — «возможна». И научная задача сейчас состоит в том, чтобы постараться отследить эти мутации в измененном вирусе. Пока же из описания в прессе данного случая, который произошел на птицефабрике, ясно только то, что люди практически не болели, а были лишь инфицированы.

Возбудитель спокойствия Фото: РИА Новости/Иван Руднев

Он добавил, что сейчас нужно проводить мониторинг сотрудников на птицефабриках и проверять условия содержания птиц. Говорить же более подробно о потенциальной опасности мутаций пока невозможно, полагает эксперт, потому что научных статей с данными о том, в каких именно генах произошли изменения и какие, еще нет.