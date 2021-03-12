Возбудитель спокойствия: насколько опасен птичий грипп
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила возможность передачи нового штамма птичьего гриппа H5N8, которым недавно заразились несколько сотрудников астраханской птицефабрики, от человека к человеку. Когда это может случиться и есть ли вероятность новой пандемии — в материале «Известий».
Предупреждение миру
«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Но мы увидели это раньше, чем наступила беда», — заявила Попова в интервью ТАСС.
По ее словам, еще есть время, чтобы подготовиться к возможному сценарию мутации гриппа, разработать тесты и вакцину.
«Не понадобится — вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы. То есть мы смогли увидеть и предупредить всё мировое сообщество о том, что угроза есть», — отметила глава Роспотребнадзора.
Напомним, вспышка гриппа среди птиц на одной из птицефабрик в Астраханской области была зафиксирована в декабре 2020 года. Спустя два месяца заражение новым возбудителем гриппа H5N8 подтвердилось у семи сотрудников предприятия.
Как сообщила тогда пресс-служба администрации губернатора региона, у заболевших «наблюдалось легкое расстройство здоровья (першение в горле), все лечились амбулаторно». По сведениям Поповой, все инфицированные выздоровели, а заболевание протекало у них очень легко.
Данные о заражении людей птичьим гриппом, по словам главы Роспотребнадзора, были отправлены во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Тогда же она отметила, что птичий грипп пока не может передаваться от человека к человеку.
История заболевания
Штаммы, зафиксированные учеными ранее, передавались от человека к человеку в исключительных случаях, но при этом имели крайне высокую летальность. Заболеваемость птичьим гриппом — подтипом H5N1 — у людей в значимых количествах фиксировалась в начале 2000-х. По данным ВОЗ, в период с 2003 по 2014 год им заразились 665 человек, из которых умерли 392, смертоносность штамма достигла 59%. Для сравнения, летальность среди заболевших атипичной пневмонией в 2002–2003 годах составила менее 10%, а свиным гриппом — 1,3%.
Распространение вируса нанесло и экономический ущерб. Из-за угрозы распространения вируса среди людей в разных странах пришлось убить десятки миллионов домашних птиц.
На днях российские птицеводы предупредили о риске сокращения производства мяса птицы. По данным Росптицесоюза, в январе его производство снизилось на 6,4%, в феврале — на 4,6%. Среди причин — подорожание зависимых от импорта ресурсов и нарушение поставок из Европы из-за вспышек птичьего гриппа. В частности, резко подорожали инкубационные яйца, которые ввозятся в страну из европейских государств. Производство же собственных яиц требует времени и инвестиций, так что может рассматриваться только как долгосрочное решение.
Птичьи предки
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн пояснил «Известиям», что риск возникновения новой пандемии из-за возможных мутаций вируса птичьего гриппа существует, но предсказать точное время его появления невозможно. Он отметил, что целые лаборатории пристально следят за возможными мутациями вируса и любые изменения будут замечены на ранних стадиях.
Как рассказал «Известиям» заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, все вирусы гриппа, которые циркулируют у человека, имеют предков в виде птичьих или свиных вирусов гриппа. Поэтому такой перескок от птиц к людям не просто возможен, а является прогнозируемым.
— Но перескок этот (то есть появление в вирусе гриппа птиц мутаций, которые позволяют ему заражать человека) вероятностный, и ключевое слово тут, что передача вируса от птиц к человеку, — «возможна». И научная задача сейчас состоит в том, чтобы постараться отследить эти мутации в измененном вирусе. Пока же из описания в прессе данного случая, который произошел на птицефабрике, ясно только то, что люди практически не болели, а были лишь инфицированы.
Он добавил, что сейчас нужно проводить мониторинг сотрудников на птицефабриках и проверять условия содержания птиц. Говорить же более подробно о потенциальной опасности мутаций пока невозможно, полагает эксперт, потому что научных статей с данными о том, в каких именно генах произошли изменения и какие, еще нет.
— К сожалению, есть склонность у птицефабрик скрывать от Роспотребнадзора информацию о случаях заболевания птиц, потому что тогда птица уничтожается, а это экономически невыгодно, — отмечает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Если птичий грипп все-таки залетает на птицефабрику, там может разрастись локальная эпидемия из-за большого количества вирусных частиц в воздухе. Это может стать причиной инфицирования человека. Вероятно, что именно так и произошло на юге России. Обычно вирусу от птиц трудно заразить человека, но если создаются большие концентрации аэрозоля в воздухе, то вероятность есть. Сейчас важно подготовиться к возможным сценариям развития этой ситуации. Мы постоянно создаем вакцины от гриппа, этот процесс поставлен на поток. Было бы неплохо создать хотя бы прототип вакцины от H5N8 на случай, если он сможет преодолеть барьер и действительно начать передаваться от человека к человеку.