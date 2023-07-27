Путин заявил о солидарности РФ и Уганды в международных вопросах

Россия и Уганда солидарны в международных вопросах, в том числе, в вопросах формирования справедливого, многополярного мира, заявил в четверг, 27 июля, президент РФ Владимир Путин на встрече со своим коллегой из Уганды Йовери Мусевени.

«Россия и Уганда выступают с солидарных позиций на международной арене, в основе которых общая приверженность курсу на формирование справедливого многополярного мира», — отметил Путин.

Он также заявил, что Уганда находится в числе ключевых партнеров России на африканском континенте, и напомнил, что обе страны связывает «многолетняя история дружбы и взаимовыгодного сотрудничества».

Товарооборот России и Уганды в январе-апреле 2023 года увеличился более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и это «хорошая тенденция», — отметил российский лидер.

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