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Путин выразил надежду на координацию действий РФ и Мозамбика в ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия рассчитывает на координацию действий с Мозамбиком в ООН, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Мозамбика Филипе Ньюси, которая проходит в четверг, 27 июля, в рамках саммита Россия – Африка.

Россию и Мозамбик связывают прочные отношения дружбы и сотрудничества, сформировавшиеся во времена борьбы мозамбикского народа за свою независимость, а дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1975 году, напомнил Путин.

«Мы ценим и разделяем ваш настрой, уважаемый господин президент, на дальнейшее укрепление многоплановых связей между нашими странами и народами», — обратился российский лидер к президенту Мозамбика.

Путин также заявил, что Россия видит перспективы сотрудничества с Мозамбиком в энергетике, рыболовстве и технологиях.

«Хорошие перспективы отмечаем в сферах газодобычи, геологоразведки, электроэнергетики, в сельском хозяйстве и в рыболовстве», — отметил он.

Торговый оборот между Россией и Мозамбиком за 2022 год увеличился на 14,5%, при этом в январе–апреле текущего года рост составил уже 35%, сообщил российский президент.

Саммит Россия – Африка открылся в Санкт-Петербурге в четверг, 27 июля. Известно, что на саммите будет обсуждаться сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

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Президент африканской страны Филипе Ньюси намерен посетить саммит Россия – Африка в Санкт-Петербурге

Накануне, 26 июля, Путин открыл серию контактов с главами делегаций Африки, проведя переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Встреча проходила в Константиновском дворце в Стрельне. Глава государства выразил надежду, что взаимодействие стран, в том числе в рамках саммита Россия – Африка, будет плодотворным.

В тот же день в городе Мапуту секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и министр внутренних дел Мозамбика Арсения Массинге провели консультации по безопасности. Сообщалось, что стороны уделили особое внимание углублению сотрудничества по борьбе с терроризмом и экстремизмом, пропагандой радикальной идеологии, международной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

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