Путин заявил о перспективах наращивания партнерства России и Бурунди

Россия рассматривает Бурунди как надежного партнера на Африканском континенте. Об этом в четверг, 27 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что видит перспективы наращивания партнерства с африканской страной, в том числе в сфере атомной энергии.

«Имеются хорошие перспективы для наращивания нашего партнерства. Мы расширяем договорно-правовую базу наших связей, на полях саммита с бурундийской стороной планируется подписать документы в сфере атомной энергетики, здравоохранения, юстиции, в сфере труда», — сказал он.

Президент отметил, что уже подписано соглашение о создании российско-бурундийского Центра изучения инфекционных болезней. В октябре 2023 года на его базе планируется начать совместные научные исследования по борьбе с опасными инфекциями.

По словам Путина, российские специалисты обучили 4,5 тыс. кадров из Бурунди. Кроме того, 84 студента из африканского государства проходят обучение в России. С учетом растущего спроса, квоту на прохождение обучения увеличили до 100 мест.

Путин также отметил, что дипломатическим отношениям двух стран уже более 60 лет.

Ранее в этот день РФ и Бурунди на саммите Россия – Африка подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, позволяющего выполнить проекты по созданию и совершенствованию ядерной инфраструктуры Бурунди и открывающего другие возможности в этой сфере.