В МЧС уточнили число погибших при крушении вертолета Ми-8
При крушении вертолета в Республике Алтай погибли четыре человека, согласно уточненной информации. Об этом 27 июля заявили в пресс-службе МЧС РФ.
«По уточненным данным, при падении вертолета: четыре человека погибли», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Десять человек пострадали, двум медицинская помощь не потребовалась.
В экстренных службах сообщали, что пострадавших направят вертолетом в Барнаул для оказания медицинской помощи.
О крушении вертолета с последующим возгоранием стало известно ранее в этот день. Ми-8 принадлежит авиакомпании «Алтай авиа». По данным МЧС, при посадке в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района воздушное судно задело электрические провода, в результате чего упал и загорелся.
На борту находились 16 человек — три члена экипажа и группа туристов. Возбуждено уголовное дело по факту авиакатастрофы.