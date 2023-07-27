Пострадавших при крушении Ми-8 на Алтае доставят вертолетом в Барнаул

Пострадавших при крушении Ми-8 на Алтае в четверг, 27 июля, доставят вертолетом в Барнаул. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Пострадавших при крушении доставят в больницу Усть-Коксы, откуда они будут направлены вертолетом в Барнаул. У всех диагностированы ожоги различной степени», — сказали ТАСС в экстренных службах.

В медицинских службах отметили, что трое членов экипажа потерпевшего крушение вертолета не пострадали.

«Трое членов экипажа были осмотрены. По предварительным данным, они не пострадали», — сообщил собеседник агентства.

В МЧС РФ, в свою очередь, сообщили, что пожар на месте ЧП потушен.

О крушении вертолета с последующим возгоранием стало известно ранее в этот день. По данным источника «Известий», шесть человек погибли, десять пострадали. В настоящее время официальные службы не подтверждали информацию о пострадавших и погибших.

Вертолет принадлежит авиакомпании «Алтай авиа». По данным источника, на борту воздушного судна находились 16 человек — экипаж и группа туристов. Отмечается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Источник также уточнил, что при посадке в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района Ми-8 задел электрические провода, в результате чего упал и загорелся.