Шесть человек погибли при падении вертолета Ми-8 на Алтае
Шесть человек погибли, десять пострадали 27 июля при падении вертолета Ми-8 в Республике Алтай. Об этом сообщил источник «Известий».
Вертолет принадлежит авиакомпании «Алтай авиа». На борту воздушного судна находились 16 человек — экипаж и группа туристов. Отмечается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Источник уточнил, что при посадке в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района Ми-8 задел электрические провода, в результате чего упал и загорелся.
О крушении вертолета с последующим возгоранием сообщили очевидцы ранее в этот день.
Позже в главном управлении МЧС по региону подтвердили информацию о падении вертолета и причинах происшествия. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, пишет ведомство в Telegram-канале.
В настоящее время официальные службы не подтверждали информацию о пострадавших и погибших.