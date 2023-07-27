СК РФ возбудил уголовное дело после крушения Ми-8 на Алтае

СК РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы на Алтае, в результате которой погибли шесть человек и 10 пострадали. Об этом 27 июля сообщили в Telegram-канале ведомства.



«По факту инцидента следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сказано в сообщении.



По данным следствия, днем 27 июля в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района вертолет совершил жесткую посадку. Источник «Известий» сообщил, что при посадке вертолет задел электрические провода, в результате чего упал и загорелся.



Собеседник также уточнил, что вертолет принадлежит авиакомпании «Алтай авиа». На борту воздушного судна находились 16 человек — экипаж и группа туристов. Известно, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

О крушении вертолета с последующим возгоранием сообщили очевидцы ранее в этот день.

Позже в главном управлении МЧС по региону подтвердили информацию о падении вертолета и причинах происшествия. На месте работают экстренные службы.