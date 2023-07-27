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СМИ сообщили о начале учений ВВС Японии и Франции

Kyodo: Япония и Франция начали учения ВВС двух стран в японском небе
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Фото: youtube.com/KYODO NEWS
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Двусторонние учения Военно-воздушных сил (ВВС) Японии и Франции стартовали в четверг, 27 июля, сообщило агентство Kyodo.

По данным Воздушных сил самообороны Японии, на которые ссылается издание, в учениях примут участие три истребителя F-15 и два F-2 из состава японских ВВС и два истребителя Rafale с французской стороны.

В агентстве отметили, что маневры проводятся в рамках усилий по укреплению партнерства в области безопасности на фоне растущей военной мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Учения продлятся до субботы, 29 июля.

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До этого, 25 июля, Япония анонсировала проведение совместных военных учений при участии истребителей Италии и Австралии. Совместные маневры с итальянскими силами пройдут со 2 по 10 августа, с австралийскими — с 23 августа по 15 сентября.

18 июля Япония, США и Южная Корея провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. В них принимали участие три эсминца, оснащенных американской системой Aegis: южнокорейский ROKS Yulgok Yi I, американский USS John Finn и японский JS Maya.

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