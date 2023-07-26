Что водителям нужно знать о техосмотре в 2023 году

Правила прохождения техосмотра меняются чуть ли не ежегодно. Это касается, в первую очередь, штрафов, стоимости процедуры и перечня автомобилей, которые обязаны ее проходить. Какие нормы актуальны в 2023 году — в материале «Известий».

Что такое техосмотр

Чтобы обеспечить безопасность на дорогах, госорганы устанавливают жесткие требования к состоянию автомобилей. Для этого водители должны регулярно проходить технический осмотр транспортного средства, включая мотоциклы.

Специалисты проверяют транспорт на соответствие требованиям безопасности, которые установлены российским и международными законодательством.

В отличие от техобслуживания во время техосмотра выявленные недостатки не исправляются, а только фиксируются в диагностической карте. Сама карта оформляется в электронном виде и хранится в Единой автоматизированной системе технического осмотра (ЕАИСТО).

При этом проходить техосмотр для того, чтобы приобрести полис ОСАГО, не нужно — он продается без этого условия.

Что изменилось в правилах техосмотра автомобиля в 2023 году

Раньше техосмотр был обязателен для владельцев любого транспорта. В 2023 году правила изменились. Теперь эта процедура является добровольной за исключением такси, автобусов и грузовиков. Они проходят техосмотр в обязательном порядке.

Остальные могут приехать на станцию техосмотра по желанию, если:

с даты выпуска автомобиля не прошло четыре года;

владелец не менялся;

в конструкцию машины не были внесены изменения;

не планируется выезд на автомобиле за рубеж.

Однако в Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают, что техосмотр всё же стоит пройти в любом случае. В том числе потому, что при подозрении на неисправность ГИБДД может остановить автомобиль для последующей проверки. Если поломка подтвердится, это повлечет за собой запрет на передвижение, с вызовом эвакуатора, и штраф за нарушение правил эксплуатации автомобиля.

Еще один аргумент в пользу техосмотра — процедура займет меньше времени, чем прежде, так как число показателей, по которым проверяют автомобиль, сократилось почти на треть. Если раньше их было 82, то сейчас 55. Например, уже не смотрят огнетушитель, аптечку и знак «Аварийная остановка». Эти правила действуют с сентября прошлого года.

Как проходит техосмотр автомобиля в 2023 году

В начале и в конце процедуры машину обязательно сфотографируют. Снимки вместе с результатами осмотра затем загружаются в ЕАИСТО. На них должны быть четко отображены госномер, марка, модель и цвет автомобиля, поэтому перед техосмотром его лучше помыть. Также на фотографиях должна содержаться информация о времени съемки и географические координаты места диагностики.

Все идентификационные номера автомобиля, кузова, рамы и кабины должны соответствовать указанным в документах, иначе в процедуре откажут. После сверки эксперт-техник проверит тормоза, рулевую рейку, двигатель, колеса, шины и другие части. Весь процесс обычно занимает около 30 минут.

Если всё в порядке, в диагностической карте появится отметка о том, что транспорт безопасен и им разрешено пользоваться. В случае технических неисправностей, в карте поставят отметку о необходимости их устранить. На это отводится 20 дней, после чего надо снова пройти осмотр.

Где пройти техосмотр автомобиля в 2023 году

Пройти техосмотр можно в любой аккредитованной станции по всей стране. Место регистрации автомобиля и владельца при этом значения не имеют. Например, если машина зарегистрирована в Краснодаре, а сам водитель живет в Москве, он может пройти процедуру в одном из этих городов, а также любом другом.

Жители столицы могут воспользоваться картой на сайте Департамента транспорта. Полный список пунктов на территории России есть на сайте РСА.

Для прохождения техосмотра понадобятся паспорта владельца транспорта и транспортного средства (ПТС), а также свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) или любой другой документ, идентифицирующий автомобиль.

Сколько стоит пройти техосмотр автомобиля в 2023 году

С 1 января тарифы на техосмотр в среднем выросли на 57%. В большинстве регионов ставка составляет 913 рублей. Однако в некоторых субъектах придется заплатить почти вдвое больше.

Так, максимальное повышение тарифов наблюдается в Санкт-Петербурге. Если раньше ставка там была в размере 881 рубля, то в текущем году она увеличилась до 1540 рублей. Большие изменения в тарифах произошли также в Орловской, Оренбургской, Омской и других областях.

Владельцы мотоциклов отдадут за техосмотр 321 рубль. Для автобусов тариф составит от 1560 до 1880 рублей, а для владельцев грузовиков — от 900 до 1960 рублей.

Штрафы за непройденный техосмотр автомобиля в 2023 году

Если водителю положено проходить техосмотр, но он этого не сделал, штраф составит 2 тыс. рублей. Причем штрафы могут приходить каждый день. Чтобы этого избежать, в итоге всё же придется оформить диагностическую карту.

При этом, согласно новым правилам, владельцев легковых автомобилей и мотоциклов, если они принадлежат физическим лицам и используются в личных целей, штрафовать за отсутствие техосмотра не будут.

Ранее «Известия» писали, что ГИБДД стала применять камеры для выявления поддельных техосмотров.