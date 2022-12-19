Реклама
Прямой эфир
Политика
В Минске стартовали переговоры Путина и Лукашенко
Общество
На Крымском мосту возобновлено автомобильное движение
Авто
Техосмотр в России с 1 января 2023 года подорожает в полтора раза
Мир
Великобритания выступила против переговоров по остановке огня на Украине
Наука
«Роскосмос» установил точное место повреждения «Союза МС-22»
Общество
Тишковец спрогнозировал «эталонную зиму» в Москве в новогоднюю ночь
Мир
Свыше 1 тыс. российских туристов уже возвращены из Египта
Общество
Путин рекомендовал выдавать земельные участки в Подмосковье и Крыму за заслуги в СВО
Мир
Крупнейший в странах Балтии завод удобрений остановил работу из-за цены на газ
Армия
Бойцы группы «Викинг» сожгли опорный пункт наемников под Марьинкой
Армия
Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
Мир
Девять стран ЕС выступили против лимита цен на газ

Техосмотр в России с 1 января 2023 года подорожает в полтора раза

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 января 2023 года тарифы на техосмотр вырастут в среднем на 57%. В большинстве субъектах ставка составит 913 рублей. Однако в некоторых регионах за техосмотр придется платить вдвое больше, сообщило 19 декабря издание «Коммерсант».

Смена контролера: аккредитацией пунктов ТО займется государство
Полиция отключит недобросовестных операторов техосмотра от базы

Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в октябре 2022 года, минимальная ставка техосмотра легкового автомобиля в России составит 913 рублей. Подобная с 1 января 2023 года будет действовать в тех регионах, где тарифы были ниже. Например, в Москве с 2012 года ставка составляет 720 рублей.

Таким образом, прохождение техосмотра для легкового автомобиля будет не ниже 913 рублей. Владельцы мотоциклов отдадут 321 рубль. Для автобусов тариф составит от 1560 до 1880 рублей, а владельцам грузовиков придется платить за прохождение техосмотра от 900 до 1960 рублей.

Большие изменения в тарифах в 2023 году будут в Орловской, Омской и Оренбургской областях. В этих регионах ставки вырастут в 3, 2,4 и 1,9 раза соответственно. Кроме того, от 1200 до 1330 рублей придется платить за техосмотр жителям Сахалинской области и Камчатки.

Максимальное повышение тарифов ожидается в Санкт-Петербурге. Если сейчас там действует ставка в размере 881 рубля, то в 2023 году ее ориентировочно повысят до 1540 рублей. Издание отметило, что власти каждого региона должны утвердить новые тарифы до 20 декабря 2022 года.

27 сентября ГИБДД РФ стала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. В МВД России заявили, что c начала 2022 года было аннулировано более 25 тыс. поддельных карт. Уточняется, что в течение трех дней после принятия решения об аннулировании диагностической карты об этом обязательно уведомят владельца транспортного средства. Без карты нельзя, в частности, перерегистрировать автомобиль или зарегистрировать изменения в его конструкцию. Аннулирование сопровождается передачей в суды материалов по ст. 14.4.1 КоАП «Нарушение требований законодательства в области ТО» в отношении оператора (штрафы — до 300 тыс. рублей). В перспективе ГИБДД также сможет отключать нарушителей от единой информационной системы техосмотра, ЕАИСТО.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022