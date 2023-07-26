Основателя Group-IB Сачкова приговорили к 14 годам колонии строго режима

Мосгорсуд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии строго режима. Об этом сообщает 26 июля корреспондент «Известий» из зала суда.

Ему вменяется госизмена (ст. 275 УК РФ).

«Мы не согласны с приговором и, конечно, будем его обжаловать», — рассказал адвокат основателя Group-IB Руслан Коблев.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что прокурор запрашивал приговорить Сачкова к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года по делу о госизмене. Тогда сотрудники Group-IB заявили, что уверены в невиновности основателя и руководителя организации.

Сачков преподавал в МГТУ имени Баумана, но в вузе не связывали его задержание с работой в университете.

В марте этого года тало известно, что ФСБ завершила расследование его дела. Подробностей не приводилось в силу того, что материалы засекречены, как и у большинства подобных разбирательств.