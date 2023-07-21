Прокурор запросил 18 лет строгого режима для основателя Group-IB Сачкова

Прокурор запросил приговорить основателя Group-IB Илью Сачкова к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом 21 июля сообщил «Известиям» его адвокат Руслан Коблев.

Приговор по делу о государственной измене будет оглашен 26 июля.

Ранее, 6 июля, Коблев рассказал, что Сачков не признал в суде вину в госизмене. Дело слушается в Мосгорсуде в закрытом режиме, так как в материалах содержатся секретные сведения.

Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Тогда сотрудники Group-IB заявили, что уверены в невиновности основателя и руководителя организации.

Сачков преподавал в МГТУ имени Баумана, но в вузе не связывали его арест с работой в университете, так как контрактов с ним не было.

В марте этого года сообщалось, что ФСБ завершила расследование его дела. Подробностей не приводилось в силу того, что материалы засекречены, как и у большинства подобных разбирательств. Сачкова содержат в СИЗО «Лефортово».