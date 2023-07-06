Основатель Group-IB Сачков не признал вину в госизмене

Основатель Group-IB Илья Сачков не признал в суде вину в госизмене, сообщил «Известиям» его адвокат Руслан Коблев 6 июля.

«Вину не признал. Высказал отношение к обвинению, будет опровергать», — сказал защитник.

Дело слушается в Мосгорсуде в закрытом режиме, так как в материалах содержатся секретные сведения.

Сычкова арестовали 29 сентября 2021 года по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Тогда сотрудники Group-IB заявили, что уверены в невиновности основателя и руководителя организации.

Сачков преподавал в МГТУ имени Баумана, но в вузе не связывали его арест с работой в университете, так как контрактов с ним не было.

В марте этого года сообщалось, что ФСБ завершила расследование его дела. Подробностей не приводилось в силу того, что материалы засекречены, как и у большинства подобных разбирательств.

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