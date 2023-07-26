Один человек погиб в ДТП с грузовиками в Новосибирской области

ДТП с тремя грузовиками произошло в Новосибирской области 26 июля. В результате аварии один человек погиб, еще два пострадали, сообщили сотрудники местной Госавтоинспекции.

Сообщается, что водитель одного из грузовиков выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя грузовыми автомобилями.

«Водитель грузового автомобиля «Шахман», двигаясь по автодороге Северный обход города Новосибирска со стороны р.п. Коченево в сторону г. Кемерово, на 35 км совершил выезд на полосу для встречного движения, где столкнулся с грузовыми автомобилями «Мерседес» и «Вольво», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Скончался мужчина 1982 года рождения. Травмированы водитель второго грузовика и его пассажир.

Причины и обстоятельства аварии устанавливается. На месте организовано реверсивное движение.

Днем ранее 11 человек, среди которых четыре ребенка, пострадали в ДТП с грузовиком на Алтае. Один человек погиб. Авария произошла утром в Чемальском районе Алтая. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Всего внутри транспорта находилось 15 пассажиров.