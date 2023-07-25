Один человек погиб при опрокидывании грузовика с туристами на Алтае
Грузовик с туристами опрокинулся в Республике Алтай. В результате происшествия один человек погиб, еще пятеро пострадали. Об этом 25 июля сообщило СУ СК РФ по региону в Telegram-канале.
ДТП с грузовиком произошло в Чемальском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Всего внутри транспорта находилось 15 граждан.
«По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении ведомства.
Спасательные мероприятия на месте продолжаются. Также в район происшествия выехали следователи регионального следственного управления.
Накануне в Красноярске автобус на ходу протаранил пять машин, пока его водитель дрался с владельцем другого автомобиля прямо на дороге. Оба участника происшествия подали заявления в полицию. Сведений о пострадавших нет.