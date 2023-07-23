В Красноярске оставленный водителем на ходу автобус протаранил пять машин

В Красноярске автобус протаранил пять припаркованных машин, пока его водитель дрался с владельцем другого автомобиля прямо на дороге. В распоряжении «Известий» 23 июля появились кадры конфликта на Садовой улице.

На записи видно, как один из автовладельцев после замечания подходит к водителю маршрутки ПАЗ и начинает сначала кричать на него, а после вытаскивает его из салона. Между мужчинами завязалась драка. Тем временем автобус тронулся с места и наехал на стоящие впереди машины.

В пресс-службе регионального управления МВД проинформировали, что по факту инцидента проводится проверка. Оба участника происшествия подали заявления в полицию. Сведений о пострадавших нет.

Ранее, по сообщению от 18 июля, в результате ДТП с двумя автобусами частных перевозчиков на северо-востоке Москвы пострадали 11 человек. Столкновение произошло на Осташковской улице, в районе пересечения с МКАД. По факту ДТП проводится проверка.