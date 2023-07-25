Число пострадавших в ДТП с грузовиком на Алтае выросло до 11

В Республике Алтай число пострадавших в ДТП, в котором грузовик с туристами опрокинулся, выросло до 11. Об этом 25 июля сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале.

Пострадали четыре ребенка, погиб один взрослый. Всех пострадавших доставляют в Чемальскую районную больницу наземным транспортом.

Отмечается, что для оказания помощи на месте происшествия привлечено 19 человек, а также семь единиц техники.

Авария произошла утром 25 июля в Чемальском районе Алтая. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Всего внутри транспорта находилось 15 пассажиров, один из которых погиб.