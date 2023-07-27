Россияне признались, что наличие или отсутствие отношений влияет на их самооценку

47% мужчин и 61% женщин признались, что наличие отношений напрямую влияет на их самооценку, повышая ее. Такие данные были получены в ходе совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и сети сайта знакомств «Мамба» среди 2462 россиян. Результаты опроса появились в распоряжении «Известий» 27 июля.

50% мужчин и 54% женщин ощущают себя комфортнее именно в отношениях. Четверть россиян, которые состоят в отношениях, в большинстве своем ощущают счастье, им нравится вместе с партнером проводить досуг, ездить в отпуск в новые места (18% опрошенных).

18% женщин испытывают тревогу, связанную с тем, правильный ли они сделали выбор, еще 8% сомневаются, подходят ли они своим партнерам. 9% мужчин признались, что они устали от отношений, им хочется побыть в одиночестве. 5% отмечают, что часто ревнуют свою вторую половинку, что приводит к тревоге.

Чтобы справиться с негативом, половина женщин и мужчин обсуждают проблемы в отношениях со своим партнером, еще 25% женщин и 21% мужчин — с друзьями.

12% женщин и 8% мужчин обращаются за помощью к психологу (как индивидуально, так и в паре). Пик обращений к семейным психологам был замечен в 2021 году (+133% по сравнению с 2020 годом). Однако и сейчас семейная терапия продолжает рост. Порядка четверти всех обращений к психологам в 2022 году приходилось именно на решение конфликтов в отношениях (индивидуально и в паре).

19% мужчин и 21% женщин грустно без отношений, им хочется испытывать любовь и нежность. 34% мужчин и 45% женщин тоже ощущают грусть без пары, но только иногда. При этом 5% мужчин и 3% женщин сталкиваются с давлением со стороны окружающих из-за отсутствия отношений.

38% россиян сталкивались с мнением о том, что старость без пары будет одинокой и несчастной. 42% респондентов окружающие намекали на изъяны во внешности или характере, которые отталкивают потенциального партнера. 37% россиян слышали от других, что жизнь без пары неполноценна. Еще трети россиян утверждали, что каждый должен обустроить семейный быт, а без партнера это невозможно.

Чтобы справиться с негативными эмоциями, вызванными отсутствием отношений, руководитель службы психологической помощи Budu Татьяна Исраелян дала несколько советов.

«Время отсутствия отношений можно потратить на себя: найти новое увлечение, хобби, внедрить в свою жизнь приятные утренние ритуалы, прогулки и посещение новых интересных мест, общение с семьей и друзьями. Умение проводить время с самим собой — лучший способ избавиться от чувства одиночества. Главное тут уметь получать удовольствие от мелочей и от возможности делать то, что хочется именно вам», — сказала она.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова 6 июля рассказала «Известиям» о пользе поцелуев для здоровья.

Так, по словам Бинатовой, во время поцелуя вырабатываются гормоны, такие как окситоцин, дофамин и эндорфин. Окситоцин играет важную роль в формировании социальных связей, привязанности и доверия между людьми. Его выработка способствует повышению уровня доверия, улучшению настроения и чувства комфорта, а также формированию более близких и эмоционально насыщенных отношений. Также окситоцин снижает уровень кортизола, известного как «гормон стресса», что помогает человеку чувствовать себя более спокойно и защищенно.