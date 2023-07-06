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Названа польза для здоровья от поцелуев

Эндокринолог Бинатова: поцелуи способствуют снижению гормона стресса и улучшают здоровье полости рта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Врач-эндокринолог, врач-диетолог высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова 6 июля, во Всемирный день поцелуя, рассказала «Известиям» о пользе поцелуев для здоровья.

Прежде всего врач рассказала, что существует отдельная научная область — филематология, которая изучает влияние поцелуев на человека и его жизнь. Согласно исследованиям в этой области, поцелуи оказывают положительное влияние на физическое и эмоциональное здоровье человека, а также играют важную роль в укреплении отношений между партнерами.

Так, по словам Бинатовой, во время поцелуя вырабатываются гормоны, такие как окситоцин, дофамин и эндорфин. Окситоцин играет важную роль в формировании социальных связей, привязанности и доверия между людьми. Его выработка способствует повышению уровня доверия, улучшению настроения и чувства комфорта, а также формированию более близких и эмоционально насыщенных отношений. Также окситоцин снижает уровень кортизола, известного как «гормон стресса», что помогает человеку чувствовать себя более спокойно и защищенно.

Кроме того, окситоцин способствует снижению уровня артериального давления и частоты сердечных сокращений, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, добавила эндокринолог.

Дофамин и эндорфин, которые также выделяются при поцелуях, в свою очередь, являются естественными стимуляторами удовольствия и счастья. Они помогают снизить уровень тревожности и напряжения, повышают настроение и мотивацию, а также улучшают общее физическое и психическое состояние человека. Под их влиянием человек становится более активным и мотивированным.

Косвенное влияние поцелуи оказывают и на здоровье полости рта — за счет обильного выделения слюны. В слюне содержатся ферменты и антитела, которые помогают бороться с бактериями и способствуют поддержанию кислотно-щелочного баланса.

Бинатова также упомянула исследования о взаимосвязи между поцелуями и иммунитетом человека.

«Известно, что около 80% бактерий, обитающих в полости рта человека, являются общими для большинства людей и могут быть найдены во всех образцах слюны. Однако оставшиеся 20% бактерий индивидуальны и различны у разных людей. При поцелуе партнеры обмениваются бактериями, в том числе и индивидуальными. Когда организм вступает в контакт с чужими бактериями, он производит антитела, которые помогают бороться с инфекциями и защищают организм от повторных заражений. Этот процесс способствует укреплению иммунной системы и делает организм более устойчивым к болезням и инфекциям», — подчеркнула врач.

При этом она уточнила, что поцелуи могут иметь положительный эффект на организм только при условии, что у обоих партнеров нет заболеваний или инфекций, которые могут передаваться через слюну. В противном случае поцелуи могут стать источником инфекций и заболеваний, таких как герпес, мононуклеоз и других. Кроме того, через поцелуй возможна вероятность передачи гепатита B и С, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, например, при наличии ран во рту и кровотечениях, заключила Бинатова.

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26 апреля врач-дерматовенеролог клиники инфекционных заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, к.м.н. Елена Быстрицкая рассказала «Известиям», что заразиться гонореей и хламидиозом через поцелуй невозможно. Как отметила врач, эти болезни передаются только при незащищенном половом акте (оральном, вагинальном или анальном).

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