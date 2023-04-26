Врач опровергла возможность заражения гонореей через поцелуй

Заразиться гонореей и хламидиозом через поцелуй невозможно, заявила «Известиям» 26 апреля врач-дерматовенеролог клиники инфекционных заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, к.м.н. Елена Быстрицкая.

23 апреля британская газета Daily Mail опубликовала статью, в которой профессор Эрик Чоу из Мельбурнского центра сексуального здоровья рассказал, что в январе 2023 года его группа исследователей провела обзор шести исследований и пришла к выводу, что заразиться гонореей и хламидиозом можно через поцелуи.

«Возбудители гонореи гонококки некоторое время жизнеспособны в гное и слизи, что предполагает неполовой путь заражения, но сложно представить себе поцелуй человека с подобными внешними проявлениями. При попадании в кровь гонококки даже в этом случае быстро нейтрализуются и погибают вследствие активизации иммунной защиты организма, в результате чего распространение их по организму не происходит», — объяснила Быстрицкая.

Хламидии, по ее словам, также неустойчивы во внешней среде и не способны привести к заражению через поцелуи.

Как отметила врач, эти болезни передаются только при незащищенном половом акте (оральном, вагинальном или анальном).

Говоря о гонорее, врач отметила, что это заболевание поражает репродуктивные органы и вызывает воспалительные заболевания органов малого таза, что может привести к длительным болям, бесплодию и осложнениям беременности у женщин. У мужчин гонорея может стать причиной болезненной инфекции яичек и предстательной железы, что в некоторых случаях может привести к снижению фертильности.

Заражение хламидиозом, по ее словам, чаще происходит в более взрослой возрастной группе — от 18 до 30 лет.

«Риск передачи инфекции от инфицированной женщины составляет более 60%, от зараженного мужчины — около 25%. Болезнь поражает репродуктивные органы и вызывает воспалительные заболевания органов малого таза, что может привести к длительным болям, бесплодию и осложнениям беременности у женщин. У мужчин хламидиоз может стать причиной длительных хронических простатитов и снижению фертильности», — рассказала Быстрицкая.

В заключение она отметила, что при половом контакте важно использовать средства защиты (презервативы) и регулярного проходить тестирование, особенно после секса без презерватива с новым или случайным партнером.

21 февраля врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская рассказала «Известиям», что через рукопожатие можно заразиться различными заболеваниями, в том числе сифилисом, вирусом папилломы человека (ВПЧ) и герпесом.