Смертельный поцелуй: какие болезни передаются со слюной

Слова «плевать я на вас хотел» можно расценивать как потенциальную угрозу здоровью. Со слюной от человека к человеку передаются опасные вирусы и бактерии. Какими болезнями можно заразиться при чихании, кашле и поцелуях, почему важна индивидуальная посуда и как защитить себя от «летающих» инфекций — в материале «Известий».

Грипп, ковид и корь

Человеку достаточно вдохнуть воздух, в который попали капельки чужой слюны, чтобы подхватить неприятное заболевание. И чем ближе находится больной, тем выше риск заражения. По мере удаления от источника инфекции концентрация микробов значительно снижается, но иногда и небольшого количества заразы хватает для развития недуга, особенно если организм ослаблен.

Диана Кулиева, врач стоматолог-хирург Клиники «МЕДСИ Красногорск», поясняет, что в 1 мл слюны содержится примерно 900 млн микробов. Микроорганизмы неравномерно распределяются в полости рта, сопровождают человека на протяжении всей жизни, выполняют разные задачи. Жизнедеятельность лактобактерий, например, создает благоприятную среду для развития нормальной микрофлоры. А бифидобактерии необходимы, чтобы вырабатывать витамины группы В и антимикробные вещества, которые подавляют рост патогенных микроорганизмов. Некоторые виды микроорганизмов совершенно безвредны, пока остаются во рту и внутри нет открытых ран. Другие способны спровоцировать гнойные воспаления при слабом иммунитете. Входными воротами служат микротрещины и микроповреждения в ротовой полости, в результате чего инфекция может оказаться в кровотоке.

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В Роспотребнадзоре подчеркнули, что слюна человека является благоприятной питательной средой для персистенции (активного состояния) различных микроорганизмов. Большинство из них как раз и передаются через поцелуй, при чихании, кашле, разговоре, а также при пользовании чужой посудой.

— С этой точки зрения наибольшую опасность представляют возбудители, вызывающие ОРВИ, в том числе грипп и ковид. К ним же относятся и детские инфекции: корь, эпидемический паротит и коклюш и другие, которые также могут передаваться воздушно-капельным путем, — комментирует Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Не имеет смысла слишком волноваться, если человек всего лишь плюнул на поверхность, а другим довелось случайно испачкаться.

— Редкая инфекция может долго выживать без необходимых температурных показателей и влажности. Скорость высыхания капелек слюны и мокроты зависит от их размера. Маленькие капельки-переносчики «летучих» детских инфекций живут не дольше нескольких минут, и после их высыхания возбудитель погибает, — разъясняет Диана Кулиева.

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Если объем слнюны велик и она вязкая, как, например, при коклюше, то и время высыхания дольше.

Бывает, что мамы протирают своей слюной ранки малышей, чтобы остановить кровь.

— Исследование 2008 года, опубликованное голландскими учеными, показало, что контакт слюны с открытой раной действительно имеет много преимуществ. Белок гистатин (соединение слюны), не только убивает бактерии, предотвращая инфекции, но и ускоряет заживление , — комментирует Кулиева.

Но поскольку в слюне обитает множество бактерий, возлагать надежды на белки и ферменты, способствующие заживлению ран, не всегда имеет смысл. Врач советует не искушать судьбу и пользоваться специальными средствами для обработки ран.

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Опасность поцелуев

Когда речь заходит о заражении посредством слюны, многих больше всего беспокоит вопрос — можно ли подхватить инфекцию или вирус через поцелуй. Мнительные люди опасаются даже заболеваний желудочно-кишечного тракта. Бактерия с красивым названием «Хеликобактер пилори» (helicobacter pylori) обитает в слизистой желудка и отвечает за развитие гастрита и язвенной болезни. Чаще всего она никак не проявляет себя, но при некоторых обстоятельствах может вызвать воспалительный процесс с неприятными последствиями. Однако в Роспотребназдоре подчеркнули, что заразиться ею через поцелуй маловероятно. Для инфицирования необходимы большие концентрации в полости рта. А вот такие инфекции, как энтеровирусный менингит, цитомегаловирус, простой герпес, вирус Эпштейна-Барр, можно заполучить при поцелуе.

— Симптомы, которые возникают при заражении вирусным менингитом, включают головную боль, повышение температуры тела, озноб, усталость, тошноту, боль в шее и спутанность сознания. При появлении этих симптомов следует немедленно обратиться к врачу, так как вирусный менингит может иметь более тяжелое течение, чем бактериальный, — предостерегает врач.

Диана Кулиева советует не целоваться, если на губах партнера виднеются высыпания в виде пузырьков. Они свидетельствуют о герпесе 1-го типа, который присутствует в организме 90% людей. Такие пузырьки могут быть также во рту и около носа. Входными воротами служат микротрещины и микроповреждения в ротовой полости, в результате чего инфекция может оказаться в кровотоке.

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— Вирус герпеса четвертого типа вызывает заболевание, которое называется мононуклеоз. Также его именуют вирусом Эпштейна-Барр и болезнью поцелуев. Вирус попадает в организм именно со слюной и начинает размножаться во рту и глотке. По этой причине заражение мононуклеозом через поцелуй происходит очень легко, — информирует Кулиева.

Цитомегаловирус — еще один представитель семейства вирусов герпеса. Он содержится во всех биологических жидкостях больного человека, и поэтому вполне может передаваться при поцелуе. Особую опасность заболевание представляет для беременных, поскольку при инфицировании ребенок чаще погибает внутриутробно, предостерегает эксперт.

Вирус папилломы человека проявляется на коже и слизистых оболочках доброкачественными новообразованиями. К сожалению, ряд исследований подтверждает, что им можно заразиться при длительном поцелуе. По словам Дианы Кулиевой, некоторые типы папилломавируса представляют реальную угрозу, так как способствуют развитию злокачественных опухолей — например, рака шейки матки.

Весьма коварным недугом врачи считают гепатит А, который поражает печень. Болезнь, к счастью, полностью излечима, но опасность заключается в том, что наибольшую заразность инфекция имеет в последние дни инкубационного периода, когда никаких симптомов нет. Больной человек может заразить огромное количество людей, даже не зная, что является носителем вируса.

По данным Роспотребнадзора, в слюне могут находиться и возбудители таких социально опасных инфекций, как гепатит В и С, ВИЧ и микобактерии туберкулеза. Но риск заражения ими минимален, поскольку концентрация этих возбудителей в слюне микроскопична.

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Плевок в лицо

Плюнуть в лицо считается оскорблением, но когда человек получает такой плевок, страдает не только его чувство собственного достоинства. При попадании капелек слюны и мокроты на здоровую кожу лица вероятность заразиться инфекциями стремится к нулю. Но заразиться также вполне вероятно, если чужая слюна попадает в глаза, рот, нос или на открытые ранки и ссадины. Например, тот же ковид передается воздушно-капельным путем.

По словам Дианы Кулиевой, есть шансы заболеть, если капельки слюны «прилетят» от человека, больного эпидемическим паротитом (свинкой). В медицине описаны случаи заражения при попадании этого вируса на слизистую оболочку глаз (конъюнктиву).

— Частицы влаги распространяются на расстояние около 2 м при разговоре, кашле и чихании. Воздушно-капельным путем могут передаваться заболевания, вызываемые как вирусами — грипп, аденовирусная инфекция, ветряная оспа, корь, краснуха, эпидемический паротит, так и бактериями — ангина, скарлатина, дифтерия, менингококковая и пневмококковая инфекции, — рассказывает Диана Кулиева.

Чтобы обезопасить себя от воздушно-капельной инфекции, специалисты Роспотребнадзора советуют соблюдать все те меры предосторожности, которым нас научила пандемия коронавируса. Это ношение масок, гигиена рук, ограничение контактов с больным человеком и его изоляция. Следует избегать контактно-бытового пути передачи вирусов. Специалисты Роспотребнадзора не советуют пить из одного бокала или чашки с человеком, если нет уверенности в том, что он здоров. Больным необходимо использовать индивидуальную посуду.

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Однако даже врачи считают, что все предусмотреть и на 100% обезопасить себя от всех инфекций невозможно. В некоторых случаях не имеет смысла беспокоиться по мелочам. Например, маловероятна передача инфекции через капельки слюны, которые попали на пакет или, скажем, печенье. Такое бывает, когда продавцы или упаковщики, расфасовывая товар, мусолят пальцы.

Пес и кот

Не меньшую опасность для человека представляет слюна домашних любимцев. Самое известное заболевание, которым животные могут заразить человека,— это бешенство. Основной путь заражения — через укусы животных, но инфицирование может произойти и в результате попадания слюны на ранки и порезы.

— Кроме того, в слюне содержатся бактерии, которые могут быть так называемыми сочленами естественной микрофлоры ротовой полости животного. Они, попав в рану как других животных, так и человека, способны вызвать местный инфекционный процесс, а также сепсис и абсцессы внутренних органов , — предостерегает Людмила Карань, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии.

Опасные бактерии способны попасть в слюну животного, когда оно вылизывает себя, подчеркивает эксперт. На шерсти могут оказаться бактерии, которые в том числе выделяются клещами. Таким образом, например, могут передаваться риккетсии (внутриклеточные паразиты) и бартонеллы (грамотрицательные бактерии).

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В полости рта животных есть и капноцитофаги — бактерии «собачьего поцелуя».

— По данным исследования японских ученых, проведенного в 2014 году, капноцитофаги имеются в слюне 69% собак и 54% кошек. Инфекция передается через укусы и облизывание. Бактерии абсолютно безвредны для животных и не способны причинить вред человеку со здоровой иммунной системой , — рассказывает Диана Кулиева.

Однако капноцитофаги, по словам эксперта, представляют опасность для пациентов с ВИЧ, людей, перенесших трансплантацию органов (так как они должны принимать иммуносупрессивные препараты), больных с некоторыми аутоиммунными заболеваниями, онкологических больных, проходящих химио- и лучевую терапию. В группе риска также пациенты с хроническими болезнями печени и пациенты, которые на протяжении многих лет получают глюкокортикоидные препараты. Как показывает практика, иногда капноцитофаги поражают и людей со здоровой иммунной системой, приводя к развитию сепсиса, менингита или эндокардита. Поэтому специалисты призывают соблюдать осторожность при уходе за домашними животными.